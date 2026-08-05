VIDEO: Kurioza aizturēšana Āgenskalnā – agresīvs un, iespējams, dzēris šoferis policistiem sāk dziedāt himnu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
20:15, 5. augusts 2026
Ziņas Krimināls

4. augusta vakarā Rīgas pašvaldības policijas darbinieki saņēma steidzamu izsaukumu uz Āgenskalnu, kur vietējie iedzīvotāji bija pamanījuši aizdomīgu manevrēšanu un nojautuši, ka kāda automobiļa stūrētājs, iespējams, sēdies pie stūres spēcīgā reibumā.

Veselam
Neriskējiet ar savu veselību! Šos pārtikas produktus pēc derīguma termiņa beigām nekādā gadījumā nedrīkst lietot uzturā
Kokteilis
10 pazīmes, kas atklāj sievietes vecumu – lai kā tu censtos to slēpt, pēc tām redzams, ka tev jau ir vairāk nekā 40 gadu
“Esam tikuši līdz slieksnim, no kura neviena nācija nav atkopusies.” Latvieši satraukti par to, kas notiek ar Latviju
Lasīt citas ziņas

Atsaucoties uz iedzīvotāju ziņojumu, notikuma vietā operatīvi ieradās tuvākā policijas ekipāža, kas apturēja transportlīdzekli un uzsāka pārrunas ar vadītāju. Sarunas laikā vīrietis uzvedās izteikti agresīvi, kā arī kārtības sargiem radās pamatotas aizdomas, ka persona atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Ņemot vērā bīstamo situāciju un agresīvo uzvedību, vīrietis tika nekavējoties aizturēts un nogādāts policijas operatīvajā transportlīdzeklī.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ar publisku attaisnojumu netika līdzēts – KNAB sāk pārbaudi par deputātes Rasimas saņemto kompensāciju
TV24
Dombrava par tehniskajām problēmām uz robežas: “Kameras nebija pieslēgtas robežsardzes nodaļai”
“Ir laiks likt punktu” – ar šādiem vārdiem no Latvijas basketbola izlases atvadās Dāvis Bertāns

Lai veiktu nepieciešamās pārbaudes un turpmākās procesionālās darbības, par notikušo tika informēti mediķi un Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma tālāko darbu ar aizturēto personu.

Policija izsaka pateicību vērīgajiem un atbildīgajiem Āgenskalna iedzīvotājiem, kuri palīdzēja novērst iespējamu traģēdiju uz ceļa.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
No Maskavas zvanīja Latvijas iedzīvotājiem un uzdevās par banku un policijas darbiniekiem: izkrāpti vairāk nekā 87 000 eiro
FOTO. Apskaties! Valsts policija aicina atsaukties “Summer Sound” festivālā atrasto mantu īpašniekus
Krimināls
Kārsavas izspiešanas lietā negaidīts turpinājums – izmeklētāji atklājuši vēl virkni noziegumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.