VIDEO: Kurioza aizturēšana Āgenskalnā – agresīvs un, iespējams, dzēris šoferis policistiem sāk dziedāt himnu 0
4. augusta vakarā Rīgas pašvaldības policijas darbinieki saņēma steidzamu izsaukumu uz Āgenskalnu, kur vietējie iedzīvotāji bija pamanījuši aizdomīgu manevrēšanu un nojautuši, ka kāda automobiļa stūrētājs, iespējams, sēdies pie stūres spēcīgā reibumā.
Atsaucoties uz iedzīvotāju ziņojumu, notikuma vietā operatīvi ieradās tuvākā policijas ekipāža, kas apturēja transportlīdzekli un uzsāka pārrunas ar vadītāju. Sarunas laikā vīrietis uzvedās izteikti agresīvi, kā arī kārtības sargiem radās pamatotas aizdomas, ka persona atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Ņemot vērā bīstamo situāciju un agresīvo uzvedību, vīrietis tika nekavējoties aizturēts un nogādāts policijas operatīvajā transportlīdzeklī.
Lai veiktu nepieciešamās pārbaudes un turpmākās procesionālās darbības, par notikušo tika informēti mediķi un Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma tālāko darbu ar aizturēto personu.
Policija izsaka pateicību vērīgajiem un atbildīgajiem Āgenskalna iedzīvotājiem, kuri palīdzēja novērst iespējamu traģēdiju uz ceļa.