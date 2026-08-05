Dombrava par tehniskajām problēmām uz robežas: “Kameras nebija pieslēgtas robežsardzes nodaļai” 0
“Kameras bija saliktas, bet nebija pieslēgtas robežsardzes nodaļai” – TV24 pirmsvēlēšanu diskusiju raidījumā “Runāsim atklāti”, runājot par Latvijas valsts drošība drošības un migrācijas jautājumiem, atklāja iekšlietu ministrs (NA) Jānis Dombrava. “Tas ir nonsenss!”, izdzirdot teikto, pauda partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis Edgars Jaunups un arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS). Rīgas domes deputāte Ļubova Švecova (SV/AJ) piebilda, ka ko tādu dzird pirmo reizi.
Kā zināms, kopš 31. jūlija Pāternieku robežkontroles punktā robežkontrole nebija iespējama informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ. Valsts robežsardze aicināja robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot Medininku vai Šalčininku robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas. Turklāt līdz gada beigām mūsu valstī Baltkrievijas pierobežā spēkā ir pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.
Iekšlietu ministrs atklāj, ka uz Baltkrievijas robežas novērotas arī tehniskas ķibeles: “Kameras bija saliktas, bet nebija pieslēgtas robežsardzes nodaļai.” Raidījuma vadītājs Armands Puče un pārējie diskusijas dalībnieki pauda neizpratni: “Kas tad tas? Kā tas iespējams?” Dombrava kliedēja ar piebildi: “Es mantojumā no iepriekšējā ministra (Riharda Kozlovska (JV)) esmu saņēmis daudz visādus brīnumus. Šajā gadījumā, runājot par kamerām, tika dots uzdevums iespējami ātri tās pieslēgt robežsardzes nodaļai, kas nu jau noteikti arī ir izdarīts.”
Edgars Jaunups, komentējot situāciju, izsaucās: “Tas ir nonsenss!” un pauda sašutumu, ka bijušais iekšlietu ministrs Kozlovskis arī tagad ir ministra amatā, proti, viņš pilda satiksmes ministra pienākumus, un viņa pārziņā ir nozīmīgi objekti.
Savukārt Ļubova Švecova centās rast atbildi, kur ir problēma uzdodot retoriskus jautājumus? “Nekompetenta vadīšana? Korumpēta vadīšana? Vai citi riski?” Un ieteica iekšlietu ministram Dombravam rakstīt ziņojumu attiecīgajiem dienestiem. Piemēram, Drošības policijai. Jaunups bija vienisprātis un, vēršoties pie Dombrava, sacīja: “Jūs nerakstiet tiem spāņiem vēstules, jūs uzrakstiet tam Kulberga kungam par visu, ko esat konstatējuši!”
Arī Raimonds Bergmanis atzina, ka notikušā iemeslu dzird pirmo reizi. “Man ir jautājumi un droši vien kā Aizsardzības komisijas vadītājs arī jautāšu, bet…” Skaidrojot situāciju ar ekipējuma un aprīkojuma nodrošināšanu uz robežas, viņš stingri piebilda, ka lielākā problēma ir cilvēkresursu trūkums. “Digitāli aprīkojot robežu, nepieciešams reaģēšanas ātrums un cilvēki. Nevar cilvēku, kas vienu kursu ir nomācījies, likt uz zaļās robežas. Cilvēki ir jāmāca, par viņiem ir jārūpējas. Mēs jau redzējām, kas notika Polijā, kur cilvēku robežsardze tika nogalināta. Nav noslēpums, ka otrā pusē ir speciāli centri, cilvēki, kurus apmāca, kā pārvarēt, kā cīnīties, iespējams – arī nogalināt. Un mēs nevaram nesagatavotu cilvēkus likt uz robežas.”