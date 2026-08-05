Foto: Paula Čurkste/LETA
Foto: Paula Čurkste/LETA
Ilustratīvs foto.

Neriskējiet ar savu veselību! Šos pārtikas produktus pēc derīguma termiņa beigām nekādā gadījumā nedrīkst lietot uzturā 0

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LA.LV
8:26, 5. augusts 2026
Veselam Uzturs

Daudzi cilvēki, pārskatot ledusskapi vai virtuves skapīti, nereti pamana produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš. Dažkārt rodas jautājums – vai tos vēl drīkst lietot uzturā, vai tomēr labāk izmest? Speciālisti skaidro, ka ne visi produkti kļūst bīstami uzreiz pēc norādītā datuma, taču ir tādi, kuru lietošana pēc derīguma termiņa beigām var nopietni apdraudēt veselību.

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Pārtikas drošības eksperti uzsver, ka vienmēr jāņem vērā ne tikai datums uz iepakojuma, bet arī produkta izskats, smarža, konsistence un uzglabāšanas apstākļi. Ja rodas kaut mazākās šaubas par produkta kvalitāti, drošāk ir no tā atteikties.

Lūk, kuri produkti prasa īpašu piesardzību.

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