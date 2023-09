Foto: LETA

Lego biznesa plāns izgāžas – no pārstrādātām plastmasas pudelēm klucīšus izgatavot nesanāk







Uzņēmums Lego ir atteicies no plāniem izgatavot savus slavenos klucīšus no otrreizēji pārstrādātām plastmasas pudelēm, sakot, ka ražošanas process būtu piesārņojošāks nekā pašreizējā eļļas bāzes klucīšu ražošana, par to raksta CNN.

Lego pieņēma lēmumu, par ko pirmo reizi ziņoja “Financial Times Sunday”, pēc tam, kad tas vairākus gadus pārbaudīja pārstrādāto polietilēntereftalātu (PET) kā klimatam draudzīgāku alternatīvu akrilnitrila butadiēna stirēnam (ABS), ko tas šobrīd izmanto lielākajā daļā savu rotaļlietu.

Rotaļlietu ražotājs ir apņēmies līdz 2032. gadam savos izstrādājumos izmantot tikai ilgtspējīgus materiālus un pirms diviem gadiem atklāja klucīšu prototipu, kas izgatavots no pārstrādāta PET. Plastmasa tika iegūta no pudelēm, kuras parasti izmanto ūdenim vai limonādēm.

Tomēr kopš tā laika Lego ir secinājis, ka, lai izgatavotu klucīšus no otrreizēji pārstrādāta materiāla, būtu pārāk daudz jāiegulda jaunā aprīkojumā un jāietver vairāk darbību, kas galu galā radītu lielāku planētas piesārņojumu nekā esošā sistēma, sacīja uzņēmuma pārstāvis.

Lego solis uzsver izaicinājumu, ar ko saskaras uzņēmumi, cenšoties pielāgot savus produktus un procesus, reaģējot uz klimata krīzi.

Pārbaudēs arī atklājās, ka pārstrādātā plastmasa nebija tik izturīga un droša kā ABS, un tai nebija materiāla “sajūga jaudas”, kas ļauj klucīšiem saķerties vai viegli atdalīties, piebilda pārstāvis.

Tomēr Lego “neatmet [savus] centienus izgatavot klucīšus bez eļļas” un joprojām ir “pilnībā apņēmies izgatavot Lego klučus no ilgtspējīgiem materiāliem.