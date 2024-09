Liepiņš: Vēl šogad augstskolās valsts eksāmeni tika pieņemti arī krievu valodā. Tas ir nepieņemami! Ieteikt







Gatis Liepiņš, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs (JV), diskutējot TV24 raidījumā “Preses klubs” par svešvalodām, norādīja, ka bijis šokā izdzirdot, ka vēl šogad dažās augstskolās valsts eksāmeni tika pieņemti arī krievu valodā. “Tas ir nepieņemami!”

Raidījumā tika runāts par valsts valodas lietojumu darba tirgū un to, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrdien, 10.septembrī, trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus Darba likumā, kas paredz aizstāvēt darbinieku tiesības, veicot darba pienākumus izmantot valsts valodu un netikt diskriminētiem ar nepamatotām prasībām pēc svešvalodas zināšanām.

Gatis Liepiņš stāsta: “Jāatzīst, ka tā bija arī viena no manām galvenajām prioritātēm uzsākot darbu Saeimā, un mums frakcija ir samērā jauna, mums ir viena no jaunākajām frakcijām gados, mums ir 7 deputāti, kas nav sasnieguši 40 gadu vecumu, kuri paši ir saskārušies ar šo te diskrimināciju. Un mēs jau 2023. gada sākumā vērsāmies pie Tiesībsarga, lai viņš pievēršās šai diskriminācijai. Mēs visu to laiku gatavojāmies, nevis ar skaļiem paziņojumiem, kā viena otra partija to dara, bet mēs gatavojām reālus grozījumus. Mums svarīgs ir, nevis process, bet tas rezultāts.”

“Un, pirmkārt jau, kas ir noticis tagad slimnīcās attiecībā pret ārstiem, tas vispār briesmīgi. Kad arī valsts eksāmeni tiek pieņemti krievu valodā, tas ir pilnīgi nepieņemami, pilnīgi nepieņemami! Es biju šokā vienkārši to dzirdot! Ir pakratīts pirksts augstskolām. Es arī publiski ziņoju, ka, ja jūs tā darīsiet, tad, manuprāt, jums būtu jāizskata vispār akreditācijas atņemšana. Tas nav nopietni Latvijā!”

Liepiņš atklāj, ka šāda situācija bijusi Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē.

“Un attiecībā par to darbu, es uzskatu, ka regulējumam būtu jābūt vēl stingrākam. Ja vēlas šo te krievu valodu ielikt darba sludinājumā kā prasību, tad ir ne tikai jāpamato, bet jāsaņem arī darba inspekcijas vai citas valsts institūcijas atļauja, kura atzīst, ka šis tiešām ir nepieciešams, jo pamatot var viss kaut ko. Bet tas ir pozitīvi, ka beidzot Darba likumā ir iekļauts, ka arī šāda veida diskriminācija nav pieļaujama,” uzsver Liepiņš.