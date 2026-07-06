Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Zane Bitere, LETA

Lietussargu atstāt mājās nevajadzētu! Pirmdien vietām gaidāmas spēcīgas lietusgāzes 0

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LETA
7:11, 6. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien daudzviet īslaicīgi līs, lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, liecina sinoptiķu prognozes.

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Dominēs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, piekrastē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē (m/s), pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15…+20 grādu robežās.

Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, un uzspīdēs saule. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniegs 15 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem.

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