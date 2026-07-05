11 pazīmes, ka jūsu seksuālajās attiecībās kaut kas nav kārtībā 0
Nevienas attiecības nav ideālas, un laika gaitā ikviens pāris var saskarties ar brīžiem, kad emocionālā vai fiziskā tuvība kļūst mazāka. Ikdienas pienākumi, stress, rutīna un nepietiekama savstarpējā komunikācija var ietekmēt ne tikai attiecību kvalitāti, bet arī seksuālo dzīvi.
Tomēr attiecību eksperti uzsver, ka lielākā daļa problēmu nav neatrisināmas. Ja partneri laikus pamana pirmās pazīmes un ir gatavo par tām runāt, tuvību bieži vien iespējams atjaunot. Izdevums “Metro” apkopojis 11 pazīmes, kas var liecināt par disbalansu attiecībās, kā arī ieteikumus, kas palīdz atkal veidot ciešāku saikni.