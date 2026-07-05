Daudzi karstā laikā pirms gulētiešanas pieļauj vienu un to pašu kļūdu – eksperte skaidro, kāpēc to nevajadzētu darīt 0
Karstās vasaras dienās daudzi cilvēki pirms gulētiešanas izvēlas iet aukstā dušā, cerot, ka tā spēs ātrāk atvēsināties un vieglāk aizmigt. Taču miega speciālisti brīdina, ka šāds ieradums var radīt pretēju efektu un apgrūtināt iemigšanu.
Par to raksta “Unilad”, atsaucoties uz miega un elpošanas medicīnas speciālistes, Londonas Royal Brompton Hospital ārstes Allijas Geiras ieteikumiem.
Pēc ekspertes teiktā, ķermeņa temperatūrai ir būtiska nozīme tajā, cik viegli cilvēks aizmieg un cik kvalitatīvs ir miegs. Lai gan duša pirms gulētiešanas patiešām var palīdzēt justies labāk, svarīgi ir izvēlēties pareizu ūdens temperatūru.
Daudzi domā, ka ledaini auksts ūdens karstā vakarā ir labākais risinājums, tomēr organisms uz to reaģē citādi. Auksts ūdens liek asinsvadiem sašaurināties, tādēļ ķermenim kļūst grūtāk atdot lieko siltumu apkārtējai videi. Rezultātā organisms var ilgāk saglabāt paaugstinātu temperatūru, kas apgrūtina iemigšanu.
Labākā izvēle – silta duša
Speciāliste iesaka aptuveni stundu pirms gulētiešanas izvēlēties siltu, nevis aukstu dušu.
“Silta, nevis auksta duša aptuveni stundu pirms gulētiešanas var palīdzēt organismam atdzist, jo tā paplašina ādas asinsvadus. Kad izkāpjat no dušas, ķermenis spēj efektīvāk atdot siltumum” skaidro speciāliste.
Lai gan pēc siltas dušas uzreiz var nešķist tik vēsi kā pēc aukstas, tās iedarbība ir daudz ilgstošāka. Organisms pakāpeniski atdziest dabiskā veidā, kas palīdz sagatavoties miegam un veicina labāku termoregulāciju visas nakts garumā.
Pārkaršana būtiski pasliktina miega kvalitāti
Eksperte uzsver, ka pārāk augsta ķermeņa temperatūra miega laikā var būtiski pasliktināt atpūtas kvalitāti.
“Pārkaršana miega laikā var ievērojami pasliktināt miega kvalitāti un saīsināt tā ilgumu. Īpaši svarīgi ir tas, ka pārāk liels karstums samazina dziļā miega fāzi – tieši šo miega posmu, kas palīdz pamosties izgulējušam un atjauno organisma spēkus,” norāda speciāliste.
Ja organisms nespēj pietiekami atdzist, cilvēks naktī var biežāk mosties, justies nemierīgs un no rīta pamosties noguris, pat ja gulējis pietiekami ilgi.
Neparasts paņēmiens, kas var palīdzēt karstās naktīs
Papildus siltai dušai miega eksperte iesaka izmēģināt arī kādu mazāk ierastu paņēmienu.
Viņa iesaka pirms gulētiešanas uzvilkt viegli samitrinātas zeķes, kuras iepriekš aptuveni desmit minūtes paturētas saldētavā. Pēc speciālistes teiktā, pēdās atrodas daudz asinsvadu, tāpēc to atvēsināšana palīdz efektīvāk samazināt kopējo ķermeņa temperatūru.
Šāds paņēmiens var palīdzēt justies komfortablāk un atvieglot iemigšanu īpaši karstās vasaras naktīs.
Karstā laikā neaizmirstiet arī par kāju veselību
Karstums ietekmē ne tikai miega kvalitāti, bet arī asinsriti. Paaugstinātas gaisa temperatūras dēļ asinsvadi paplašinās, asinsrite kļūst lēnāka, tāpēc daudziem vasarā rodas kāju pietūkums un smaguma sajūta.
Asinsvadu ķirurgi iesaka regulāri dzert pietiekami daudz ūdens, izvairīties no pārāk ciešiem apaviem un augstpapēžu kurpēm, kā arī pēc iespējas biežāk izkustināt kājas. Pat dažas minūtes ilgas kustības, piemēram, pārmaiņus balstīšanās uz papēžiem un pirkstgaliem vai pēdu apļošana, kas palīdz aktivizēt ikru muskuļus, uzlabot asinsriti un mazināt asiņu sastrēgumu vēnās.