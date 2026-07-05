Ko tālāk? Lukašenko cenšas glābt savu sabiedroto, taču krievi “aprij” degvielu acumirklī 0
Baltkrievija cenšas glābt Krieviju no degvielas krīzes, kā vien spēj, taču tās iespējas ir stipri ierobežotas.
Būdams Putina sabiedrotais, Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko nolēma piegādāt Krievijai pat to benzīnu, kuru iepriekš bija plānots sūtīt uz Centrālāzijas valstīm. Draudzīgajam žestam vajadzēja vismaz daļēji atrisināt degvielas deficīta problēmu, taču realitātē tas tā nav, ziņo Dialog.ua.
25 dienu laikā no Baltkrievijas uz Krieviju tika piegādātas vairāk nekā 140 tūkstoši tonnu benzīna. Tas ir 2,4 reizes vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Tā kā Krievija ir ļoti liela valsts, vasaras periodā tā patērē aptuveni 110 tūkstošus tonnu benzīna diennaktī. Sanāk, ka ar degvielu, kas jūnijā tika importēta no Baltkrievijas, Krievijai pietika vien nedaudz vairāk kā diennaktij.
Taču pie šī Krievijas vadība neapstājās. Tā piedāvā pilsoņiem vēl vienu izeju no situācijas. Viņi rosina krievus uzpildīt benzīnu Ķīnā.
Piepildīt savas bākas ar ķīniešu benzīnu var Čitas un Zabaikaļskas iedzīvotāji. Tīmeklī ir atrodami daudzi sludinājumi ar Ķīnas iedzīvotāju piedāvājumiem pārbraukt automašīnu uz Mandžūriju, uzpildīt to tur un atgriezt atpakaļ īpašniekam.
No degvielas krīzes Krievijā cieš arī Kazahstāna. Valsts varas iestādes ir sākušas cīņu ar spekulantiem, kuri izved benzīnu uz Krieviju. Pēdējo divu diennakšu laikā tika reģistrēti 61 nelikumīgas benzīna izvešanas gadījums ārpus Kazahstānas robežām.