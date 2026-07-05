Vai Latvijā politiķi būtu gatavi uz pusi samazināt sev algas? 0

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LA.LV
0:04, 6. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ungārijā ir ieviestas jaunas izmaiņas, kas saistītas ar deputātu algām, TV24 stāsta Armands Puče. Ungārijas prezidents ir paziņojis, ka deputātu algas tiks samazinātas par 40%. Šobrīd Ungārijā ir 189 deputāti, kuri pašlaik saņem mēnesī 3690 eiro. Šīs izmaiņas tiks ieviestas, lai samazinātu parlamenta izmaksas. Deputāti šīs izmaiņas ir pieņēmuši pozitīvi, apgalvojot, ka tie palīdzēs valstij.

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Latvijā šis jautājums arī ir izraisījis diskusijas. Komentējot šo situāciju, latviešu politiķe Ani Jākšte ir teikusi, ka latviešu deputātiem varētu būt grūti piekrist līdzīgām algas samazinājuma izmaiņām, tomēr viņa atbalsta ideju par algām un transporta kompensācijām. Viņa uzskata, ka Latvijā svarīgāki ir ierobežojumi deputātu darbā savās profesijās un ka saimnieciskais darbs jāstāj kā sabiedrības darbs. Ani Jākšte arī min, ka šāda veida diskusijas varētu būt nākamā parlamenta jautājums, ja tās tiks uzsāktas.

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