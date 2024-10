Kad Krievijas karavīri mēģināja veikt pretuzbrukumu Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijām vienā no Kurskas apgabala rajoniem, okupanti iekrita paši savos izliktajos slazdos – gandrīz visa ienaidnieka bruņutehnikas kolonna iestrēga prettanku slazdos,- tranšejā un betona šķēršļu līnijā -, ko krievi bija uzbūvējuši pirms ukraiņu iebrukuma Kurskā augusta sākumā, raksta izdevums Forbes.

Okupanti bija plānojuši uzbrukt Plehovas ciemam, kurš tobrīd jau bija ukraiņu kontrolē. Tur atradās divas galvenās krievu izbūvētās aizsardzības līnijas: prettanku slazdi un kājnieku tranšeju komplekss. Kad krievi mēģināja tikt cauri saviem prettanku slazdiem, viņiem no gaisa uzbruka ukraiņu raidītie bezpilota lidaparāti.

the main issue Russia has here is that their own fortification belt was very well built, with 360 defense in mind.

from the footage, it looks like they got delayed in the tank ditch area and never got near the two main strongholds in this area pic.twitter.com/tsiITTtaNG

— imi (m) (@moklasen) September 29, 2024