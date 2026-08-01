“Tā bedre tur jau atrodas gadu!” Rīdzinieks jautā, kad beidzot sakārtos pieturu Krišjāņa Valdemāra ielā 0
Krista Draveniece

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Krista Draveniece
6:02, 1. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāda rīdzinieka ieraksts par sabiedriskā transporta pieturu Krišjāņa Valdemāra ielā pie Bruņinieku ielas.

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Publicētajā foto redzama norobežota pieturvieta, izjaukts ietves segums, būvbedre un salikti būvniecības materiāli. Autors ar jautājumu vērsies pie “Rīgas satiksmes”: “Sakiet, lūdzu, kad Kr. Valdemāra ielā beidzot tiks uzcelta pietura Bruņinieku? Tā bedre tur jau atrodas gadu.”

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Attēlā redzams, ka pieturas zona norobežota ar sarkanbaltiem plastmasas nožogojumiem, daļa ietves seguma demontēta, bet pasažieriem pieturvietā nākas pārvietoties gar būvdarbu zonu. Ieraksts raisīja jautājumus par to, kāpēc šķietami neliela pieturas izbūve var ievilkties tik ilgi.

Rīgas pašvaldība LA.LV skaidro, ka jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes uzstādīšana vidēji aizņem apmēram četras nedēļas.

Tas neesot tikai nojumes nolikšana vietā, bet pilnvērtīgs būvniecības process – sākot ar esošās nojumes un seguma demontāžu, turpinot ar pamatu izbūvi un metāla konstrukciju uzstādīšanu, līdz iestiklošanai un elektroapgādes pieslēguma izbūvei.

Pašvaldība norāda, ka būtiska loma šādos darbos ir apakšzemes inženierkomunikācijām. Tā kā būvdarbi skar komunikāciju zonu, darbi iepriekš jāsaskaņo ar attiecīgo komunikāciju turētājiem – tie var būt elektronisko sakaru operatori, gāzes, ūdensapgādes, kanalizācijas vai citu tīklu uzturētāji.

Praksē mēdzot būt gadījumi, kad tikai pēc seguma noņemšanas un rakšanas darbu sākšanas tiek konstatēti papildu tehniskie apstākļi, kurus iepriekš pilnībā identificēt nav bijis iespējams. Tad nepieciešami papildu saskaņojumi vai tehniski risinājumi, kas var ietekmēt darbu izpildes termiņus.

Konkrētajā pieturvietā darbu aizkavēšanās bijusi saistīta ar vienu no apakšzemes komunikācijām. Būvdarbu zonā atradies elektronisko sakaru kabelis, kas traucējis veikt iepriekš paredzētos darbus. Tāpēc bijis nepieciešams saskaņot jaunu risinājumu ar attiecīgās komunikācijas turētāju.

Pašlaik, kā norāda Rīgas pašvaldība, jautājums par apakšzemes komunikācijām esot atrisināts, un jau nākamnedēļ būvdarbi tikšot turpināti.

Situācija gan labi parāda, kā šķietami vienkāršs pilsētvides uzlabojums var pārvērsties ilgākā procesā, ja zem ietves atklājas komunikācijas, kuru dēļ jāmaina sākotnējie risinājumi. Taču pasažieriem un garāmgājējiem šāds skaidrojums nemaina ikdienas sajūtu – pietura joprojām izskatās nepabeigta, bet gaidīšana, kā raksta soctīklu lietotājs, ieilgusi pārāk ilgi.

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