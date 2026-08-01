Biešu sula un vēl četri dzērieni, kas var palīdzēt uzturēt normālu asinsspiedienu 0
Augsts asinsspiediens ilgtermiņā rada papildu slodzi sirdij un asinsvadiem, palielinot sirds slimību un insulta risku. Speciālisti uzsver, ka nozīmīga loma asinsspiediena kontrolē ir ne tikai fiziskajām aktivitātēm un stresa mazināšanai, bet arī ikdienas uzturam.
Lai gan zaļā tēja jau sen tiek uzskatīta par vienu no sirdij draudzīgākajiem dzērieniem, uztura speciālisti norāda, ka ir vēl vairāki dzērieni, kas, pateicoties tajos esošajām vērtīgajām vielām, var palīdzēt uzturēt veselīgu asinsspiedienu.