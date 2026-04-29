Pavisam plānās jakas labāk atstāt mājās – trešdiena būs vēsāka, nekā gribētos 0
Trešdiena Latvijā būs pārsvarā mākoņainaa, un gaiss iesils vien līdz +6..+10 grādiem, prognozē sinoptiķi. Tomēr ir labas ziņas – būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Rīgā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, laiks saglabāsies sauss. Lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš kļūs mērens, gaisa temperatūra būs +7 grādi.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1022-1027 hektopaskāli jūras līmenī.