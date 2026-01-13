“Šī iemesla dēļ man VID bija jāatdod 12 000 eiro!” Līga atklāj, ka jūtas apkrāpta no valsts puses 0
Krista Draveniece

Foto: Paula Čurkste/LETA
Krista Draveniece
5:45, 13. janvāris 2026
Ja epastā parādās vēstule no valsts ieņēmumu dienesta, sirds apstājas. Tās saturs bieži vien ir tik sarežģīti uzrakstīts, ka nevar saprast, vai esi valstij parādā, vai tā ir parādā tev. Man uzrakstīja Līga, kura pirms trim gadiem pati piedzīvoja nelaimi, kad sīks likuma burts viņai lika šķirties no 12 000 eiro. Lūk, Līgas stāsts, kas noteikti var izglābt no nelaimes kādu no jums. Starp citu, pēc Līgas sūdzības VID, arī pati iestāde savā mājaslapā konkrētos likumus pārrakstīja saprotamākā valodā. Bet par visu pēc kārtas.

Kopš 2003. gada Līgas īpašumā bija divistabu dzīvoklis Zasulauka rajonā. Gāja laiks, bērni izauga un nācās domāt par jaunu mājvietu. “Kopā ar vīru nopirkām otru dzīvokli Mežciemā, bet vecajā palika dzīvot meita ar ģimeni. Tad nāca Covid-19 laiks, kas lika padomāt par dzīvesvietas maiņu prom no Rīgas. Tika pieņemts lēmums abus dzīvokļus pārdot un būvēt māju,” Līga atceras.

Mežciema dzīvokli pārdeva pirmo un paši dzīvoja īrētos dzīvokļos. Iegādājās zemi, kur plānoja būvēt māju.

“Ar šo dzīvokļa pārdošanas darījumu viss it kā kārtībā, VID neprasīja dalīties, jo dzīvoklis bija īpašumā 5 gadus un tajā bijām visu šo laiku deklarējušies.

Tomēr pēc Zasulauka dzīvokļa pārdošanas, kurš manā īpašumā bija 18 gadus, VID nolēma pieprasīt savu daļu.

Lai gan iepriekš biju VID mājas lapā iepazinusies ar situācijām, kuras paši bija minējuši saistībā ar kapitāla nodokļa maksāšanas gadījumiem, tomēr kā izrādījās – ne līdz galam visu sapratu. VID mājas lapā bija publicēts, ka īpašniekam jābūt deklarētam īpašumā vismaz 12 mēnešus 5 gadu laikā,

bet nebija precīzi norādīts, ka tam jābūt tieši pēdējo 5 gadu laikā.

Es īpašumā biju deklarēta 12 gadus! Diemžēl, kā izrādījās, fakts, ka esi deklarēts, attiecas tikai uz pēdējiem 60 mēnešiem, kas ir pirms īpašuma pārdošanas.

Un tieši šis faktors lika man atdot valstij nepilnus 12 000 eiro. 2022. gadā šī summa bija gandrīz mana gada alga…

Sarakste ar VID bija pilnīgi nesekmīga un es automātiski tiku ielikta to pilsoņu pulciņā, kas to vien dara, kā pērk un pārdod dzīvokļus, cenšoties “uzvārīties”.

Nevienu neinteresēja, ka visa nauda tiek ieguldīta jaunajā dzīves vietā un lai varētu mājai ielikt logus, piespiedu kārtā nācās ņemt kredītu, jo
logu nauda aizgāja valsts aizsardzībai un citām “nopietnām” lietām. Kopumā mans bēdu stāsts par ārprātīgo birokrātiju, neiedziļināšanos situācijā!” Līga drosmīgi atklāj, ka tolaik rakstīja arī VID vadītājai.

Pats interesantākais, ka pusgadu vēlāk viņa pamanīja, ka VID mājas lapā skaidrojums ir izlabots un precizēts ar nepārprotamu piebildi par deklarēšanos tieši pēdējo 60 mēnešu laikā, kad tas ir tavā īpašumā.

“Papildus piebildīšu, ka pēc šāda atgadījumā ir totāls riebums pret šo uzpūsto sistēmu, kas kā milzīgs simtkājis aprij visu cilvēcisko, barojot milzīgo ierēdņu aparātu. Un neviļus rodas iespaids, ka likumi speciāli tiek rakstīti tieši šādā veidā – lai pēc iespējas vairāk noķertu naivos ļaudis, kuri padalīsies ar savu naudu, lai sistēma turpinātu pūsties arvien plašāk. Uz šīs skumīgās nots šoreiz savu stāstu beigšu. Dalīta bēda esot pusbēda. Ļoti ceru, ka nākamais gads nāks ar nopietnām pārmaiņām,” Līga nezaudē pozitīvismu.

Vai arī tev ir bijuši pārpratumi par nodokļu nomaksu, kādu darījumu veikšanu? Varbūt esi apkrāpts vai piedzīvojis ko tādu, kas citiem varētu kalpot par labu mācību? Raksti man uz [email protected].

