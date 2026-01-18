“VID melnajā sarakstā ieliek tavu, nevis krāpnieku adresi!” Latvijas likumos ir liels robs, taču VID tikai noplāta rokas 0
Kārlis Blūmentāls ir nikns – ne savas vainas dēļ viņš ir kļuvis par ķīlnieku. Kārļa adresē kāds piereģistrējis uzņēmumu, viņam to nezinot, un tagad sākušās nepatikšanas.
Kārlis “X” raksta: “VID direktore, noraidot manu sūdzību, ar savu parakstu faktiski apstiprināja sekojošo – ja krāpnieki pa kluso tavā īpašumā bez atļaujas reģistrē firmu (likums to ļauj), sodu – aizliegumu tur brīvi veikt uzņēmējdarbību būtībā saņem īpašnieks. Superīga valsts! Es 💔 VID!”
Savam ierakstam Kārlis pievienojis foto, īsumā apkopojot situāciju. Tajā rakstīts: “Vai zināji, ka Latvijā…
1. Pilnīgi sveši cilvēki tavā īpašumā bez atļaujas var reģistrēt fiktīvu krāpnieku firmu. Jā, likums to ļauj.
2. Un tad VID “par sodu” ieliek TAVU adresi melnajā sarakstā, nevis krāpniekus. Un tu pats nekad vairs tur nedrīkstēsi reģistrēt savu, piemēram, kopā ar draugu dibinātu firmu.
3.VID drīkst izvērtēt un to nedarīt, bet viņi “drošības pēc” īpašnieka viedokli ignorē un sodu uzliek TEV.
4.Sodu saņem īpašnieks, nevis sliktie. Sūdzēties var, bet tas nav efektīvi, jo process aizņem mēnešus un tieši TU (nevis sliktie) vienalga paliksi melnajā sarakstā.
Paldies Saeimai, Ekonomikas ministrijai un VID, jūs palīdzat veicināt ekonomiku … nu vismaz krāpniekiem.”
Pirmo komentāru pie šī teksta pievienojusi Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, kura norāda: “Problēma ar uzņēmumu reģistrēšanu adresē bez īpašnieka ziņas ir steidzami jārisina. Diemžēl VID to nav tiesību virzīt. Kamēr neesiet devis atļauju VID izpaust ziņas, nevaru atklāti nokomentēt, kāpēc šis lēmums bija jāatstāj spēkā. Tomēr [13]p skaidri pateikts, kā variet šo mainīt.”
Diskusija starp VID vadītāju un ieraksta autoru, kā arī citiem komentētājiem turpinās:
Arī citiem šāda situācija šķiet absurda.
Starp citu, ielogojoties portālā Latvija.lv ir iespējams noskaidrot, vai jūsu īpašumā ir deklarējušās kādas personas vai reģistrēti uzņēmumi. To var izdarīt šeit: https://latvija.gov.lv/Services/12306
