Māris Gulbis: "Man ir grūti iedomāties, kā pidžamā var pieņemt likumprojektus vai izstrādāt kādas normatīvo aktu izmaiņas"







Pēdējā laikā arvien biežāk tiek diskutēts par to, vai attālinātais darbs ir efektīvs un vai tam vispār vēl ir vieta modernajā darba vidē. Daļa sabiedrības aizstāv iespēju strādāt no mājām, uzsverot elastīgumu un produktivitāti, savukārt citi uzskata, ka klātienes darbs nodrošina labāku disciplīnu un socializāciju. Šis jautājums bija arī TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusiju centrā, kur savu viedokli izteica uzņēmējs Māris Gulbis.

Pēc Gulbja domām, pasaule jau sāk atteikties no attālinātā darba, un to apliecina arī starptautiskās tendences. “Mēs redzam, ka arī Trampa komanda runā par to, ka attālinātais darbs ir beidzies,” norāda uzņēmējs, uzsverot, ka līdzīga situācija ir vērojama arī Latvijā.

Viens no iemesliem, kāpēc attālinātais darbs var nebūt efektīvs, ir grūtības nošķirt profesionālo un privāto dzīvi. Uzņēmējs uzsver, ka ne visi spēj saglabāt darba disciplīnu, strādājot no mājām.

Gulbis uzsver, ka valsts pārvaldē un citās atbildīgās nozarēs attālinātais darbs ne vienmēr ir piemērots. “Socializācija ir vajadzīga gan ierēdņiem, gan amatpersonām,” viņš atgādina. Viņaprāt, pilnvērtīgs darbs prasa klātienes komunikāciju, kas ir īpaši svarīga likumdošanas un tieslietu procesos.

“Man ir grūti iedomāties, kā pidžamā var pieņemt likumprojektus vai izstrādāt kādas normatīvo aktu izmaiņas,” viņš piebilst, salīdzinot darbu valdībā ar citu profesiju pārstāvjiem.

“Lauksaimnieki iet uz darbu, mediķi iet uz darbu, juristi un advokāti arī iet uz darbu!”

Uzņēmējs uzskata, ka pāreja atpakaļ uz klātienes darbu ir loģiska un pamatota. “Es domāju, tas ir pareizais virziens,” viņš secina, uzsverot, ka attālinātajam darbam, izņemot atsevišķus gadījumus, nav ilgtermiņa nākotnes.

Diskusija par attālinātā un klātienes darba efektivitāti turpinās, un laiks rādīs, vai Latvijas uzņēmumi un valsts pārvalde sekos šai globālajai tendencei.