Mēness aptieka: Gandrīz puse aptaujāto veselības stiprināšanai ziemā izmantos arī uztura bagātinātājus Ieteikt







Rūpējoties par pietiekamu vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu rudens un ziemas periodā, 47% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju veikalā vai tirgū iegādāsies augļus un dārzeņus, gandrīz tikpat 44% izmantos dažādu uztura bagātinātāju piedāvājumu, noskaidrots “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā. 13% respondenti norādījuši, ka īpaši nerūpējas par vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu gada aukstākajā laikā – vīrieši uz pusi vairāk nekā sievietes.

“Vitamīnu un minerālvielu uzņemšana ik dienu ir nozīmīga katrā sezonā, taču apzināmies, ka ziemas periodā visu vajadzīgo uzņemt ar pārtiku dažkārt ir grūtāk un par to ir jāparūpējas īpaši, tādēļ pēc konsultācijas ar farmaceitu vai ārstu vietā būtu izmantot arī iespējas, ko šim mērķim sniedz dažādi uztura bagātinātāji. Aptauja apliecina, ka sievietes par pilnvērtīga uztura nozīmi interesējas vairāk, domājams, ka arī pret savu un tuvinieku veselību izturas atbildīgāk. No visām aptaujātajām sievietēm tieši puse norādījušas, ka izmanto arī dažādu uztura bagātinātāju piedāvājumu, rūpējoties par pietiekamu vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu, bet no vīriešiem šo piedāvājumu izmanto daudz mazāk – 32%,” aptaujas datus vērtē “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Augļus un dārzeņus iegādājas veikalā vai tirgū 47% respondenti, lai rūpētos par pietiekamu vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu. Visretāk šādi rīkojas iedzīvotāji vecumā no 40-49 gadiem – 39%, pārējās vecuma grupās no 45-51%. Tā visvairāk dara Rīgā un Pierīgā.

Dažādu uztura bagātinātāju piedāvājumu vitamīnu un minerālvielu uzņemšanai izmantos 44% no aptaujātajiem, visvairāk – 52% vecumā no 18-29 gadiem, bet vismazāk vecumā no 60-74 gadiem. Šādi rīkosies puse no Kurzemē un Rīgā aptaujātajiem, Zemgalē 41%, Pierīgā 38%, Vidzemē 36%, bet Latgalē vien 33%.

Savukārt 26% respondentu cer vajadzīgo vitamīnu un minerālvielu devu sev nodrošināt, paši marinējot un konservējot augļus, dārzeņus. Vairāk nekā 30% šādi rīkojas vecumā no 50-74 gadiem, vecumā no 40-49 gadiem 25%, bet jaunākajās vecuma grupās 19%. Visiecienītākā augļu un dārzeņu marinēšana ir Vidzemē, kur šādi ziemai gatavojas 39% aptaujāto iedzīvotāju, tikmēr Rīgā tikai 17%.

41% respondentu saldē augļus un dārzeņus, lai rūpētos par vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu, visvairāk – puse no aptaujātajiem – šādi rīkojas 60-74 gadus vecie respondenti, kā arī 45% iedzīvotāji vecumā no 50-59 gadiem. Visiecienītākā vitamīnu saglabāšana, augļus un dārzeņus saldējot, ir Vidzemē, Zemgalē, Latgalē un Pierīgā.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauja „Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” 2023. gada septembrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti aptaujā uz sešiem jautājumiem snieguši atbildes, izvēloties vairākus to variantus.

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un kvalitatīvākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, 2023. gadā Latvijas mīlētāko zīmolu TOP, „Mēness aptieka” 11. reizi pētījuma laikā ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. un 2023. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.