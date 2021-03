Lūiss Hamiltons spilgtākajos F-1 brīžos

“Mercedes” šogad brauc ar lēnāku formulu nekā “Red Bull”? Sezona sākas ar spraigu Hamiltona un Verstapena cīņu Ieteikt 1







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta šī gada ievada posms noslēdzās bez lieliem pārsteigumiem, jo uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena atkal tika sveikts brits Lūiss Hamiltons.

Hamiltons ir dominējis pēdējos gados. Viņš ir septiņkārtējs F-1 čempions, četrus no šiem tituliem izcīnot iepriekšējās sezonās.

Jaunā F-1 sezona sākās Bahreinā, vairākiem pilotiem, tostarp leģendārā Mihaēla Šūmahera dēlam Mikam, pirmo reizi dzīvē izbaudot F-1 “Grand Prix” sacensības braucēja statusā.

Miks, kurš pārstāv “Haas” komandu, sacensības noslēdza 16. vietā. Par uzvaru cīnījās pēdējos gados jau ierastie uzvārdi.

Pēdējos apļos gan bija intriga – Hamiltons vai Makss Verstapens no Nīderlandes. “Red Bull” braucējs pāris apļu pirms finiša izrāvās vadībā, bet Hamiltons aukstasinīgi atguva līdera pozīciju, svinot uzvaru.

Speciālisti uzskata, ka “Mercedes” bolīds bija lēnāks, bet komandas stratēģija ar riepu maiņām un Hamiltona pieredze ļāva svinēt uzvaru tieši “meršiem”. Finišā Hamiltons konkurentu apsteidza par nieka 0,745 sekundēm.

Trešais palika soms Valteri Botass, kurš arī stūrē “Mercedes” formulu, bet viņš no abiem līderiem atpalika jau par 37 sekundēm.

Aiz vadošā trijnieka ierindojās brits Lando Noriss (“McLaren”), Serhio Peress no Meksikas (“Red Bull”) un Šarls Leklērs no Monako (“Ferrari”). Hamiltons Bahreinā sasniedza jaunu F-1 rekordu, jo viņš karjeras laikā pirmajā pozīcijā sacensībās vadībā atradies jau 5126 apļus, kas līdz šim nevienam pilotam nebija izdevies. Bahreinā tika aizvadīts pirmais no šogad plānotajiem 23 posmiem.

Tāpat Dohā (Katarā) sezonu svētdien sāka motošosejas labākie braucēji, prestižajā “MotoGP” klasē uzvaru svinot spānim Maverikam Vinjale­sam, kurš startē ar “Yamaha” spēkratu. Otrais palika Žuans Zarko no Francijas. “MotoGP” šogad paredzēti 19 posmi.