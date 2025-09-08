“Mēs esam pieraduši pie drāmas, bet tā tam nevajadzētu būt,” direktors par to, kas šobrīd notiek skolās 14
Sācies jaunais mācību gads un, protams, ka par to šobrīd visi runājam. Kas gaidāms? Kā ar mācību programmu, kas mainīsies?
“Mēs esam pieraduši pie drāmas, un tad, ja nozarē ir klusums un miers, tas nav normāli, bet tā patiesībā būtu jābūt,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda Rūdolfs Kalvāns, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vadītājs (NA), bijušais Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors.
Ir pierasts, ka katrs jaunais mācību gads sākas ar reformām un nevienā nozarē sen nav bijis tāds reformu laiks kā izglītībā, bet, iespējams, ka tas lēnām mainās.
“Nozare pieradīs, ka nebūs tik traki daudz to pārmaiņu, es pat sapņotu par vēl labāku situāciju, ka mēs kādu mācību gadu varētu arī ievilkt elpu, ļauties dziļumam, iespējai iedziļināties divās, trīs tēmām un baudīt esošās uzvaras visos līmeņos – direktoru, pašvaldību pārvaldības un ministrijas līmeņos,” Kalvāns uzskata.
Viņš norāda, ka reformām ir jāļauj “iedzīvoties” realitātē un nevajadzētu uzreiz, kādu lēmumu pieņemot, jau domāt par modifikācijām un uzlabojumiem, izmaiņām.
Jau ziņots, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi iepirkumu, lai atrastu pakalpojumu sniedzējus iekštīkla infrastruktūras uzlabošanai vismaz 50 izglītības iestādēs, aģentūru LETA informēja ministrijā.
Plānotie darbi paredz gan izglītības iestāžu datu pārraides jaudas un iekštīkla funkcionēšanas uzlabojumus, gan drošības risinājumu ieviešanu, iekārtu piegādi un konfigurāciju, kā arī risinājumu testēšanu un nodošanu ekspluatācijā.
Kopējais budžets infrastruktūras pilnveidei pārsniedz 3 miljonus eiro. Iekštīkla uzlabojumi tiks veikti Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs”.
Pērn, aptaujājot 485 izglītības iestādes, iegūta informācija par esošo interneta datu pārraides un iekštīkla kvalitāti. Pēc pašvaldību priekšlikumiem padziļinātai izpētei izraudzītas 50 skolas, kurās tiks veikti konkrēti uzlabojumi.
Katrā sadarbības līgumā starp IZM un sadarbības partneri – pašvaldību vai tiešās pārvaldes iestādi – ministrija apņēmusies sakārtot vismaz vienas skolas datu tīklu. Atkarībā no izmaksām uzlabojumus varētu veikt arī citās izglītības iestādēs.
Darbi jāveic, netraucējot mācību procesu, un tos plānots pabeigt līdz 2026.gada maijam.