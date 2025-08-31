“Mēs mierīgi ļaujam Krievijai mūs čakarēt un par to neko nedarām,” Melderis par dronu incidentiem Baltijā 0
Krievijas darbība tehnoloģiju karā rada arvien lielākas problēmas arī Eiropā, TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra pasākumu, radio un TV raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs Valdis Melderis. Viņš komentēja situāciju, kas saistīta ar to, ka Igaunijā nogāzies Krievijas novirzīts Ukrainas trieciendrons.
“Tas ir klasiskais spūfings, kurā tu attiecīgajām ierīcēm, visām ierīcēm norādi citas koordinātas – viņš domā, ka viņš atrodas citā vietā. Tas notiek ar kuģu navigācijām, ar lidmašīnu navigācijām,” skaidroja Melderis.
Viņš norādīja, ka šādi tehnoloģiju triki ļauj Krievijai manipulēt ar transporta kustību, radot draudus gan civilajai, gan militārajai drošībai.
“Kuģi mierīgi tur plēš kabeļus un mierīgi traucē GPS, lidmašīnas nosēžas citās lidostās,” viņš piebilda, uzsverot, ka Eiropas pasivitāte ļauj šīm darbībām turpināties bez būtiskām sekām.
Melderis uzsvēra, ka šādas situācijas rodas, jo Eiropa nespēj pietiekami ātri un efektīvi reaģēt uz Krievijas agresiju tehnoloģiju jomā: “Tas viss ir tikai un vienīgi Eiropas bezmugurkaula dēļ, tāpēc, ka mēs mierīgi ļaujam krieviem mūs čakarēt un neko par to nedarām. Mums ne silts, ne auksts.”
Viņš arī atzīmēja, ka šajā tehnoloģiju karā notiek nepārtraukta sacensība starp valstīm par to, kurš spēs ātrāk pielāgoties jaunajām metodēm un aizsardzības sistēmām: “Mums jārēķinās, ka šajā tehnoloģiju karā nepārtraukti notiek sacensība – kurš kuru? Ja mēs vēl nevaram izlemt, kurš mums ražos dronus armijai, piemēram, un nevaram pieņemt gadu noteikumus, kas ļautu mums ražot militāro tehniku, tāpēc, ka tur nevar saskaņot starp resoriem, ko mēs gribam no nabaga ukraiņu droniem, kur Krievija izmanto visjaunākās tehnoloģijas, kuras mēs esam viņiem ļāvuši gan attīstīt, gan arī piegādājam izejvielas caur Latviju,” sacīja Melderis.
Jau iepriekš vēstījām, ka Igaunijas Drošības policija paziņojusi, ka Tartu apriņķī, Elvā, atrastais Ukrainas trieciendrons, iespējams, Igaunijas gaisa telpā varēja ielidot no Latvijas.
Tartu apriņķa Elvā kāds vietējais zemnieks pirmdienas pēcpusdienā atradis Ukrainas trieciendrona atlūzas, un notikuma vietā redzams arī eksplozijas krāteris, otrdien paziņoja Igaunijas Drošības policijas (KaPo) ģenerāldirektors Margo Pallosons.
Kā žurnālistiem preses konferencē teica Pallosons, kāds vietējais iedzīvotājs ārkārtas situāciju dienestus pirmdienas pēcpusdienā informēja par trieciendrona atlūzām, kas atrastas pie Vertsjerva ezera Elvas lauku apkaimē.
Incidentā cilvēki nav cietuši, apstiprināja KaPo vadītājs. Drošības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka bezpilota lidaparāts Igaunijas teritorijā nogāzās agri svētdienas rītā.
“Pamatojoties uz sākotnējo informāciju, mums ir pamats uzskatīt, ka tas varētu būt Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķiem Krievijas iekšienē, taču Krievija, izmantojot GPS traucējumus un citus elektroniskos līdzekļus, novirzīja to no kursa un tas nonāca Igaunijā,” sacīja Pallosons.
Viņš piebilda, ka tas bija militārais drons ar sprāgstvielām, kas arī eksplodēja.