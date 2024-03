Mežotnes pils. Publicitātes foto: VNĪ

Mežotnes pils – klasicisma arhitektūras pērle – gaida gādīgu nomnieku, kas palīdzētu tai atgūt kādreizējo spozmi Ieteikt







VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) no 8. marta izsludina Mežotnes pils izsoli viesnīcas kompleksa attīstīšanas, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām. Interesenti, kuri vēlas apskatīt šo vēsturisko objektu un piedalīties pils nomas tiesību izsolē, tiek aicināti iesniegt pieteikumus, tā portālam LA.LV pavēstīja VNĪ Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas pārstāvji.

Interesenti tiek aicināti iesniegt rakstisku pieteikumu no 8. marta līdz 20. marta pl. 17.00 Rīgā, Talejas ielā 1, VNĪ klientu apkalpošanas centrā, informēja VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Andris Vārna norādīja: “Mežotnes pils iznomāšanas mērķis ir radīt vērtību gan vietējai kopienai, gan tūristiem, nodrošinot, ka Mežotnes pils, gādīga nomnieka rokās, atgūs savu kādreizējo spozmi. Mežotnes pilij ir īpaša vēsturiska aura un pils kompleksa potenciāls ir plašs un daudzveidīgs. Ņemot vērā tā vēsturisko nozīmi un ainavisko pievilcību, labākais un efektīvākais izmantojums būtu tūrisma un rekreācijas jomā, kas savukārt veicinātu tūrisma attīstību un piesaistītu arī citas investīcijas šajā reģionā. Ja Mežotnes pils kompleksu neizdosies iznomāt, nekustamais īpašums tiks atsavināts.”

Mežotnes pils ir izcils klasicisma arhitektūras piemērs. Tā atrodas Mežotnes pagastā, Bauskas novadā – 10 km attālumā no Bauskas.

To papildina ne tikai arhitektūras krāšņums, bet arī harmoniskā ainava apkārtējā teritorijā, kas ietver skaistu parku un Lielupes upi. Pils komplekss ietver ne tikai pašu pili, bet arī plašu teritoriju, kas iekļauta dabas parka “Bauska” sastāvā. Aptuveni 15 hektāri no šīs zemes ir daļa no dabas parka, savukārt pārējā teritorija, kas sastāv no aptuveni 74,5 hektāriem, ietilpst ainavu aizsardzības zonā.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, iznomājamais objekts ietver zemes teritoriju 15,0969 ha platībā, Mežotnes pili 2117,8 m2 platībā, administratīvo ēku 1813,3 m2 platībā, sporta zāli 646,5 m2 platībā, kā arī citus teritorijas elementus, tostarp ēku pamatus, laukus, ceļus, strūklakas baseinu un citus objektus.

Nomas tiesību izsoles sākuma maksa noteikta 1441,42 eiro mēnesī. Papildus nomas maksai noteikti šādi maksājumi: apsaimniekošana 2627,1 eiro mēnesī, nekustamā īpašuma nodoklis 117,66 eiro mēnesī, apdrošināšana 85,01 eiro mēnesī, zemes noma 37,22 eiro mēnesī. Pils komplekss tiek iznomāts ar tajā esošo kustamo mantu – interjera priekšmetiem, mēbelēm, nomnieka pienākums to saglabāt visā līguma laikā.

Līguma darbības termiņš ir plānots uz 30 gadiem, un nomas tiesību izsoles nodrošinājuma nauda ir 10 000 eiro.

Nomas līgumā paredzēts, ka nomniekam jāuzņemas veikt VNĪ noteiktos, nekustamajam īpašumam nepieciešamos būvdarbus, kas jāpabeidz 32 mēnešu laikā, kā arī jānodrošina īpašuma uzturēšanu un tehnisko stāvokli visā nomas līguma laikā. Ar noteikto būvdarbu sarakstu var iepazīties nomas sludinājuma publikācijā. Turklāt nomniekam būs jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums – bankas garantija par 50 000 eiro summu, jāapdrošina civiltiesiskā atbildība un jānodrošina būvniecības spēkā esoša visu risku apdrošināšana.

Plašāka informācija par īpašuma nomu un nomas tiesību izsoles norises kārtību pieejama elektroniskajā izsoļu vietnē izsoles.lv.

Mežotnes pils. Publicitātes foto: VNĪ

Šobrīd VNĪ nodrošina Mežotnes pils ēkas pārvaldību un uzturēšanu minimālā sastāvā, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt racionālu un saimnieciski pamatotu ieguldījumu veikšanu pilī un tās teritorijā. Šajā kontekstā ziemas sezonā pils telpās tiek uzturēta temperatūra 10 – 15 grādu robežās, un siltumenerģijas piegādi Mežotnes pils kompleksa ēkām nodrošina Zemnieku saimniecība “Priežmales”.

Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai VNĪ ir noslēgusi līgumu ar SIA “AB Security Solution”. Šie pasākumi tiek veikti, lai garantētu nekustamā īpašuma drošību un kvalitatīvu uzraudzību, ņemot vērā objekta nozīmi un tā vēsturisko vērtību.

2023.gadā Mežotnes pils kompleksa apsaimniekošanu un uzturēšanu VNĪ realizēja, iztērējot 45 830 eiro, papildus par komunālajiem maksājumiem – 32 800 eiro.

Šīs izmaksas galvenokārt bija saistītas ar nekustamā īpašuma nodokļa segšanu, pils kompleksa teritorijas uzkopšanu, zāles pļaušanu, koku apzāģēšanu, lūzušo koku aizvākšanu, infrastruktūras uzturēšanu, tostarp koka laipu atjaunošanu, kā arī ēku inženierkomunikāciju uzturēšanu un apsardzes nodrošināšanu.

VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 419 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1049 ēkas 0,98 miljonu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 585 ha platībā, un 3 385 zemes īpašumam ar kopējo platību 937 ha. VNĪ ir viens no 17 Latvijas uzņēmumiem, kas 2023.gadā Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.

