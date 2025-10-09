“Šī ir diža diena arābu un musulmaņu pasaulei” Tramps mēģinās būt par miera nesēju arī Izraēlas un Hamās konfliktā 0
Izraēla un palestīniešu kaujinieku organizācija “Hamās” sarunās Ēģiptes kūrortā Šarm eš Šeihā ir vienojušās par Gazas miera plāna pirmo fāzi, trešdien sociālo mediju platformā “Truth Social” paziņoja šī plāna ierosinātājs ASV prezidents Donalds Tramps.
“Tas nozīmē, ka visi ķīlnieki ļoti drīz tiks atbrīvoti, un Izraēla atvilks savu karaspēku uz līniju, par kuru panākta vienošanās,” rakstīja Tramps, nosaucot to par “pirmajiem soļiem uz stipru, ilgstošu un mūžīgu mieru”.
“Attieksme pret visām pusēm būs godīga!” rakstīja Tramps.
“Šī ir diža diena arābu un musulmaņu pasaulei, Izraēlai, visām apkārtējām valstīm un ASV, un mēs pateicamies vidutājiem no Kataras, Ēģiptes un Turcijas, kas strādāja ar mums, lai šis vēsturiskais un bezprecedenta iznākums notiktu,” rakstīja Tramps.
Sarunām tuvs ziņu avots pavēstīja, ka miera plāna pirmā fāze tiks parakstīta ceturtdien Ēģiptē.
Gazas joslā kaujinieku gūstā vēl atrodas 48 ķīlnieki, un Izraēla ir ziņojusi, ka 20 no viņiem vēl ir dzīvi.
Neilgi pēc šī Trampa paziņojuma Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu atstāja ierakstu platformā “X”.
“Ar Dieva palīdzību mēs viņus visus atvedīsim mājās,” rakstīja Netanjahu.
“Hamās” apstiprināja, ka ir panākta vienošanās, kas “paredz beigas karam pret Gazu, okupācijas spēku izvešanu no tās, palīdzības ievešanu un gūstekņu apmaiņu”.
“Mēs augsti vērtējam mūsu brāļu – vidutāju Katarā, Ēģiptē un Turcijā – centienus. Mēs novērtējam arī ASV prezidenta Donalda Trampa centienus, kurš cenšas panākt noteiktas beigas karam un okupācijas spēku pilnīgu atvilkšanu no Gazas joslas,” paziņoja “Hamās”.
“Hamās” paziņoja, ka vēl dzīvie ķīlnieki tiks apmainīti pret aptuveni 2000 palestīniešu cietumniekiem un šī apmaiņa notiks vienošanās īstenošanas pirmajās 72 stundās.