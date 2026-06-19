“Mīlēšu līdz nāve mūs šķirs,” Simsons kāzu gadadienā dalās ar emocionālu vēstījumu par attiecībām ar sievu Ivetu 23
Šodien, 19. jūnijā, ir raidījuma “SuperBingo” vadītāja Armanda Simsona un viņa sievas, četru bērnu mātes Ivetas laulību 22. gada diena. Kā zināms, abiem pēdējā gada laikā nav klājies pārāk labi. Par to pats Simsons izteicies arī publiski, taču tas netraucē atzīmēt šo dienu ar sentimentālu publikāciju “Instagram”.
“Mīlēšu līdz nāve mūs šķirs. Apsveicu sevi ar 22 gadus godam turēto vīra “jā” vārdu “priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, veselībā un slimībā līdz nāve mūs šķirs”. Cilvēkiem joprojām ir jāmācās pateikt “nē” !!! Bet, ja saki jā, īpaši Dieva priekšā, tad uzņemies par savu «jā» atbildību arī ikdienā…”
Lai arī līdz šim no malas šķita, ka abu laulība ir teju ideāla, pāris atzinis, ka lielu ietekmi uz attiecībām atstājušas Armanda karjeras izmaiņas, kā arī ar tām saistītās psiholoģiskās veselības problēmas. Viņš piedzīvojis depresiju un centies pārskatīt savu dzīves ritmu un attieksmi, taču šis process nav bijis viegls.
Pēdējā laikā attiecībās iestājusies pauze, un Simsons nav slēpis, ka abiem ar sievu kļuvusi sarežģīta savstarpējā komunikācija un kopīgu risinājumu atrašana.