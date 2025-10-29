VIDEO. Smaga avārija Rēzeknes pusē pie Dzerkaļiem; iespējams, bojā gājis jaunietis 0
Trešdienas vakarā īsi pēc tumsas iestāšanās uz autoceļa A12, kas savieno Rēzekni ar Ludzu, notikusi smaga sadursme. Ir ziņas par vairākiem cietušajiem un arī bojāgājušo, vēsta Degpunktā.
Sākotnējā informācija liecina, ka pie Dzerkaļiem saskrējušās divas automašīnas – “Opel” un “Hyundai”. Frontālajā sadursmē cietuši vismaz seši cilvēki, viens gājis bojā.
“Neoficiāla informācija liecina, ka tas ir pusaudzis, par kura dzīvību ilgāku laiku cīnījās mediķi. Satiksme notikuma vietā vēl šobrīd ir daļēji ierobežota. Operatīvie dienesti fiksē visus incidenta apstākļus. Tiks uzsākts kriminālprocess,” informē Degpunktā.
“Negadījumā iesaistītas sešas personas, viena nepilngadīga persona gāja bojā. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus,” komentē Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma.