Motosezona noslēgsies jau šajā nedēļas nogalē, kad notiks sezonas slēgšanas ceremonija 0
Noslēdzoties aktīvajai 2025. gada sezonai, Latvijas Motoklubu asociācija sadarbībā ar I/C “AKROPOLE Rīga” rīko motosezonas noslēguma pasākumus.
27. septembrī no pulksten 11.00 līdz 16.30 notiks oficiālā motosezonas noslēgums iepirkšanās un izklaides centrā “AKROPOLE Rīga”. Programmā – Motoklubu asociācijas prezidenta Uģa Spēlmaņa uzruna, mūziķa Mika Galvanovska rokkoncerts, Andra Grīnfelda moto demonstrācijas, saviesīgas motosarunas uz vai pie motocikla I/C “AKROPOLE Rīga” F ieejas stāvlaukumā un iepirkšanās centra telpās Rīgā, Latgales ielā 257.
Sezonas noslēguma pasākumu ietvaros I/C “AKROPOLE Rīga” telpās no 20. septembra līdz 4. oktobrim aplūkojami jaunākie motociklu modeļi, kuri ir izstādīti sadarbībā ar konkursa “Latvijas Gada motocikls 2025” rīkotājiem un dalībniekiem.
Latvijas Motoklubu asociācijas prezidents, motokluba “FREE HAWKS” MC prezidents Uģis Spēlmanis: “Latvijas motosezonas noslēgumam ir senas tradīcijas. Katru gadu septembra pēdējā sestdienā tiek atzīmēta šī nu jau oficiālā slēgšanas tradīcija. Man, kā MCA prezidentam un 1. Motoskolas pārstāvim, ir svarīgi cilvēkiem skaidrot un rādīt motopasaules iespēju burvību, skaidrot un izglītot braucējus drošas braukšanas pamatprincipos. To, sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Ceļu Satiksmes drošības padomi un LTAB, mēs veicam ik pavasari, kad bezmaksas nodarbībās aicinām motobraucējus un atsvaidzinām viņu iemaņas drošas braukšanas nodarbībās.”
Miks Galvanovskis, mūziķis, motociklists: “Ikdienā man reti ir iespēja atslēgties no rutīnas, pavadīt laiku ar sevi. Kad esmu uz moča, saplūstu ar ceļu, vēju un jūtos pilnīgs. Tādēļ, no motosezonas noslēguma līdz atklāšanai mēs sapņojam, bet no atklāšanas līdz noslēgšanai mēs dzīvojam sapnī.”
Andris Grīnfelds, motosportists: “Motocikls sākas ar braukšanas mācību. Tad nāk izvēle – būt pasažierim uz sava motocikla vai kļūt par tā meistaru.”
Kaspars Beitiņš, SIA “Akropole Latvija” ģenerāldirektors atzīst: “Mēs priecājamies piedāvāt ikvienam iespēju atrast sev piemērotas un saistošas izklaides iespējas. Tāpēc esam īpaši pagodināti šogad uzņemt motociklistus no visas Latvijas, lai kopīgos svētkos nosvinētu motosezonas noslēgumu un sniegtu gan motosporta entuziastiem, gan mūsu apmeklētājiem iespēju iepazīties ar dažādajām šī hobija iespējām.”
“Latvijas Motosezonas 2025” slēgšanas ceremoniju rīko Latvijas Motoklubu asociācija sadarbībā ar iepirkšanās un izklaides centru “AKROPOLE Rīga”.