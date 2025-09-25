Publicitātes foto.

Apnicis slimot? 6 efektīvi veidi, kā ātrāk tikt galā ar saaukstēšanos 0

LA.LV
18:22, 25. septembris 2025
Veselam Ārstēšana

Ātra rīcība pie pirmajām saaukstēšanās pazīmēm var palīdzēt apturēt slimības attīstību un mazināt simptomus. Dažreiz pietiek ar vienkāršiem un ikdienā viegli īstenojamiem paņēmieniem, lai justos labāk un saīsinātu saslimšanas ilgumu. Lūk, seši ieteikumi, kā ātrāk tikt galā ar saaukstēšanos.

Pievienojiet ūdenim vai tējai medu

Medus jau gadiem ilgi tiek izmantots kā dabīgs līdzeklis klepus un kakla kairinājuma mazināšanai. Tas satur antibakteriālas īpašības, kas palīdz cīnīties ar mikrobiem elpceļos, un nomierina iekaisumu. Medu var lietot dažādos veidos – ēst vienu vai divas ēdamkarotes tāpat, pievienot siltai tējai vai ūdenim.

Medus arī palīdz mazināt dedzinošu sajūtu kaklā un samazina klepus intensitāti, īpaši naktī, kad simptomi var traucēt gulēt. Tas ir piemērots gan pieaugušajiem, gan bērniem virs viena gada vecuma. Tomēr jāatceras, ka medu nedrīkst dot bērniem līdz 12 mēnešu vecumam, jo pastāv risks attīstīties botulismam.

Papildus tam, medus var darboties kā neliels enerģijas avots, kas palīdz justies mazliet mundrākam saaukstēšanās laikā. Tas var arī padarīt dzērienu garšīgāku un nomierinošāku, padarot to par vienkāršu un patīkamu līdzekli lai mazinātu pirmos saaukstēšanās simptomus.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
