Neviens nevēlas zaudēt matus: zinātnieki brīdina par populāru dzērienu, kurš rada vislielāko plikpaurības risku 0
Regulāra saldinātu gāzēto dzērienu lietošana var ievērojami palielināt matu izkrišanas risku. Kā raksta Lyritas, atsaucoties uz BILD, jau 2023. gadā Ķīnas zinātnieki atklāja satraucošu sakarību – jauniem vīriešiem, kuri ik dienu izdzer vismaz vienu porciju salda gāzētā dzēriena, matu izkrišanas iespēja ir pat trīs reizes lielāka nekā tiem, kuri šādus dzērienus nelieto.
Šo atklājumu nesen apstiprināja arī Portugāles pētnieki, norādot, ka cukurotie dzērieni negatīvi ietekmē ne tikai matu biezumu, bet arī to augšanu, spīdumu un kopējo veselību. Rezultāti rāda, ka vīrieši, kuri nedēļas laikā patērē vairāk nekā 3,5 litrus šādu dzērienu (aptuveni puslitru dienā), ievērojami biežāk cieš no plikpaurības.
Pētījumu autori skaidro, ka pārmērīgs cukura daudzums organismā izraisa sliktāku asinsriti un iekaisumus, kas savukārt novājina matu folikulus. Tie kļūst arvien trauslāki un ar laiku vairs nespēj noturēt matus tik stipri kā iepriekš.
Turklāt zinātnieki brīdina arī par enerģijas dzērieniem. Tajos esošais augstais kofeīna daudzums var vēl vairāk paaugstināt stresa hormona jeb kortizola līmeni, kas ir vēl viens faktors, kas negatīvi ietekmē matu stāvokli.
Statistika ir nepielūdzama – apmēram 25% pasaules vīriešu pirmās matu izkrišanas pazīmes parādās jau 20 gadu vecumā, savukārt 50 gadu vecumā ar šo problēmu saskaras līdz pat 85% vīriešu. Tas nozīmē, ka riska grupa ir ļoti plaša, un dzērienu izvēle var būt viens no faktoriem, kas situāciju saasina.
Zinātnieki uzsver, ka lai gan nepieciešami papildu pētījumi, lai līdz galam izprastu precīzo mehānismu, pats sakars starp saldinātu dzērienu lietošanu un plikumu jau ir skaidri noteikts.
Papildus gāzēto limonāžu un enerģijas dzērienu lietošanas samazināšanai eksperti iesaka pievērst uzmanību arī vitamīnu uzņemšanai, jo īpaši D vitamīnam, kas var palīdzēt samazināt matu izkrišanas risku.