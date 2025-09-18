“Mums maksā par ēšanu, ceļošanu, ir ļoti daudz plusu!” Dzenīte atklāj influenceru dzīves aizkulises 0
Mēs visi sekojam cilvēku dzīvēm sociālajos tīklos. Ko tad dara influenceri? Filmē video un tikai dzīvo “cepuri kuldami”, pat uz īstu darbu neejot – tā daudziem var šķist. Kristīne Dzenīte ar vīru šovā “Ģimene burkā” pastāsta mazliet par influenceru dzīves neredzamo daļu.
“”Kā mēs dzīvojam? Mēs veidojam reklāmas un mums ir savs veikals – tie ir tie mūsu darbiņi. Agris filmē ne tikai reklāmas, bet arī kāzas,” par ienākumu avotiem ģimenē stāsta Kristīne.
Ar video filmēšanu galvenokārt nodarbojas Agris, un viņš norāda, ka šis darbs nebūt nav tik vienkāršs, kā sākumā varētu šķist: “Tie, kas nav saskārušies ar šāda veida darbiem, domā, kas tad tur uzfilmēt video, bet jūs jau paši redzat, kā ir atrast pareizo leņķi, gaismas, izkārtojumu, lai tas viss izskatītos estētiski skaisti.”
Savukārt Kristīne pievērš uzmanību arī šīs profesijas plusiem un mīnusiem: “Šajā darbā ir daudz priekšrocību. Protams, ir arī kaut kāda tā sava ēnas puse – tie paši komentāri, bet mēs jau tam esam izgājuši cauri un tas rūdījums ir. Bet! Ir ļoti daudz plusu, piemēram, tev maksā par ēšanu, ceļošanu… ir ļoti daudz plusu.”