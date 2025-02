“Mums visu dienu nebija apkures un siltā ūdens!” Rīdzinieki atklāj, ka pārslēgšanās uz elektrotīklu tik “gludi” nemaz nenotika Krista Draveniece

Foto: Shutterstock. Kolāža: LA.LV.

“Es nesaprotu, pilns internets ar ziņām, cik veiksmīgi esot aizritējusi pārslēgšanās uz elektrotīklu, bet ne vārda par to, ka pusei Rīgas daudzstāvu māju brīvdienās nebija apkures un siltais ūdens tieši šī iemesla dēļ. Vismaz tā teica Rīgas siltuma personāls, kad vakar tika zvanīts viņiem,” LA.LV stāsta lasītāja Kaiva.

Viņa dzīvo Tapešu ielā, siltums esot pazudis naktī uz svētdienu un līdz pat nākamās dienas vakaram nav pieslēgts. “Es par laimi nebiju mājās vakar visu dienu. Man bija jāstrādā, no rīta 8.00 pamodos ar domu ieiet dušā, bet, kad sapratu, ka nav siltais ūdens, sapratu, ka nekādas dušas nebūs un devos prom,” atceras Kaiva.

LA.LV. sazinājās ar Rīgas Siltumu, vai tiešām šis bija apkures pazušanas iemesls.







AS “Rīgas siltums” atbildēja, ka “8. un 9 februārī Rīgas pilsētas labā un kreisā krasta siltuma avoti strādāja bez traucējumiem, siltumtīklos tika uzturēti parametri atbilstoši āra gaisa temperatūrai un hidrauliskajiem režīmiem.

8.02. un 9.02.2024 AS “Rīgas siltums” Dispečeru dienestā no AS “Rīgas siltums” apkalpē esošajām ēkām netika saņemta informācija par siltumapgādes traucējumiem. Rīgas namu pārvaldnieka (RNP) ēkas apkalpo PS “Siltumserviss Rīga”, kuru RNP ēku iedzīvotāji bieži sajauc ar AS “Rīgas siltums”.”

PS “Siltumserviss Rīga” atbildēja, ka “Brīvdienās PS “Siltumserviss Rīga” avārijas dienesta zvanu centrs darbojies kā ierasts – pieteikumu skaita pieaugums par problēmām apkures vai karstā ūdens sistēmu darbībā netika novērots. Apkopojot datus, statistiski pieteikumu skaits bijis tāds pats, kā citās brīvdienās.”

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” atbildēja, ka “Negribas ticēt, ka “Rīgas siltums” personāls būtu ko to tādu teicis, varbūt zvanītājs pārpratis. Elektrības pārslēgšanās visās trijās Baltijas valstīs noritēja veiksmīgi, un patērētāji – tātad arī mūsu pārvaldītās mājas – to vispār nejuta. Tā kā nekādu vispārēju elektrības traucējumu Rīgā nebija, pagājušās brīvdienas neatšķīrās no jebkurām citām brīvdienām.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” avārijas dienests klientiem ir pieejams visu diennakti un arī brīvdienās, un šajā brīvdienās nebija pastiprinātas iedzīvotāju intereses.

Avārijas dienests saņēma ziņu, ka Tapešu ielā 25 pārtrūkusi apkure, ieradās mājā un konstatēja, ka tās siltummezglā pazudusi elektrība – speciālisti to ātri atjaunoja, un attiecīgi mājā atjaunojās apkure. Tapešu ielas situācija ir lokāla un pilnīgi nekā nav saistīta ar Latvijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu.”