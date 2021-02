Nav tā patīkamākā procedūra, bet kā pareizi sagatavoties endoskopijai?

Foto: Roman Zaiets/SHUTTERSTOCK

Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Endoskopiskais kuņģa vai zarnu izmeklējums nav tā patīkamākā procedūra. Nereti tā izraisa lielu satraukumu – vai nebūs sāpīga, biedējoša var šķist sagatavošanās izmeklējumam, kas paredz iepriekš atturēties no ēdiena vai lietot caurejas līdzekļus. Ja vēl paziņu lokā kāds pastāstījis par savu negatīvo pieredzi, dūša ir papēžos!

Mūsdienās endoskopija nav sāpīga procedūra, bet, lai tā noritētu pēc iespējas saudzīgāk un pilnvērtīgāk, ļoti būtiski tai pareizi sagatavoties.

Tieši nepareiza pacientu sagatavošana ir neprecīzas diagnostikas cēlonis, kad nākas to veikt atkārtoti, kā arī pagarinās procedūras laiks.

Pirms gastroskopijas

Izmeklējums bez narkozes ilgst līdz 5 minūtēm, savukārt narkozē 5–10 minūtes. Nepatīkamākā ir slikta dūša un vemšanas reflekss, kas var rasties pēc endoskopa ievadīšanas barības vadā. Lai to novērstu, pirms procedūras rīklē tiek iešļircināts lidokaīns, kas darbojas kā anestēzija rīkles galam un nomērdē vemšanas refleksu.

Procedūras laikā svarīgākais ir saglabāt mieru, atslābināties, censties elpot caur degunu, tā mazāk izraisot vemšanas refleksu. Ja elpo caur muti, nedrīkst norīt siekalas.

Norijot siekalas vai kuņģa sulu, šķīdums ietek elpceļos un var izraisīt stipru klepu.

Šim izmeklējumam ļoti būtiski, lai kuņģis būtu pilnībā tukšs. Tāpēc iepriekšējā vakarā vēlams ieturēt vieglas vakariņas ne vēlāk kā pulksten 20 (ne vēlāk kā 8 stundas pirms izmeklējuma). Pēc vakariņām drīkst dzert tikai negāzētu ūdeni vai tēju.

Izmeklējuma dienā pirms gastroskopijas nedrīkst ēst, padzerties, smēķēt!

Sagatavošanās kolonoskopijai

Sagatavošanās šai procedūrai ir laikietilpīgāka un nepatīkamāka, jo nepieciešams veikt rūpīgu zarnu tīrīšanu.

Vismaz 3–4 dienas iepriekš jāsāk ievērot bezšlaku diētu, proti, uzturā nedrīkst lietot dārzeņus, augļus, riekstus, pilngraudu produktus un produktus, kas satur sēkliņas, sēnes, biezpienu, jāatsakās no tādiem, kas ilgāk sagremojas, arī našķiem, kafijas, saldinātiem un gāzētiem dzērieniem.

Ieteicams atturēties arī no olām, jo tās veido nogulsnes un plēves uz zarnu virsmas. Uzturā var iekļaut šķidrākus ēdienus: tumes, bezpiedevu jogurtu, buljonu, drīkst ēst liesu gaļu, mannas biezputru, doktordesu, nedaudz medus.

Bet dienu pirms izmeklējuma jālieto arī caureju izraisošs līdzeklis, ko rekomendējis ārsts. Dažādiem medikamentiem lietošana atšķiras, taču parasti tie pakāpeniski pēc noteiktas shēmas dienas garumā jāuzņem kopā ar 3–4 litriem ūdens. Pēdējā ēdienreize jāieplāno 24 stundas, pirms sāk lietot caurejas līdzekli. Šajā laikā ēst nedrīkst pilnīgi neko! Drīkst padzerties negāzētu ūdeni. Tomēr arī šķidruma lietošana jāpārtrauc 4 stundas pirms izmeklējuma.

Ja ir nosliece uz aizcietējumiem, papildus jālieto rīcineļļa, kas veicinās zarnu attīrīšanos.

Kamēr tiek lietots caurejas līdzeklis, diena jāieplāno bez liekām aktivitātēm, laiku mierīgi pavadot mājās, jo tualetes apmeklējumi būs regulāri.

Parasti kolonskopiju veic narkozē. Procedūras ilgums ir no 10 minūtēm līdz pat stundai.

Ar vai bez narkozes

Lai izmeklējums būtu mazāk nepatīkams, to var veikt narkozē. Ārsts to var ieteikt gadījumos, ja ir bailes no izmeklējuma vai iepriekš bijušas panikas lēkmes medicīnisku izmeklējumu laikā, Krona slimība vai čūlains kolīts, zarnu asiņošana, saaugumi zarnās, mazasinība, hroniskas vēdera izejas pro­blēmas, augsts audzēju risks, kā arī bērniem līdz 14 gadu vecumam, cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem.

Ja iepriekš nav veiktas vēdera dobuma orgānu operācijas, nav ginekoloģisku slimību, sāpju slieksnis nav zems vai citi iemesli, kuru dēļ procedūru vēlams veikt narkozē, bez tās var iztikt. Šo jautājumu ārsts vienmēr izrunā ar katru pacientu. Pirms procedūras ar ārstējošo ārstu jāizrunā medikamentu lietošana dienā, kad veicama endoskopija.

Ja procedūra veikta narkozē, 12 stundas pēc tam nav ieteicams vadīt auto, jo medikamenti var izraisīt miegainību, samazināt koncentrēšanās spējas.

UZZIŅA

• Endoskops ir optiska ierīce – lokana caurulīte ar apgaismošanas ierīci un kameru, ar ko detalizēti var izmeklēt kuņģi, barības vadu un zarnu traktu, veikt ārstnieciskas manipulācijas.

• Augšējā endoskopija jeb gastroskopija ir barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas izmeklēšana. Endoskopu gremošanas sistēmā ievada caur muti. Veic gadījumos, ja ir sūdzības par apgrūtinātu rīšanu, dedzināšanu kuņģī, vemšanu, sāpēm vēderā, svara zudumu.

• Apakšējā endoskopija jeb kolonoskopija ir resnās un tievās zarnas izmeklējums, ko veic caur anālo atveri. Izmanto, ja ir zarnu asiņošana, akūta zarnu necaurejamība (samešanās), resnajā zarnā ir svešķermenis, cilvēkiem, kuri ir resnās zarnas vēža riska grupā, ir vēdera izejas traucējumi, konstatēts slēpto asiņu piejaukums fēcēs, ir resnās zarnas polipi.

KONSULTĒJIS ZEMGALES VESELĪBAS CENTRA GASTROENTEROLOGS JURIJS SEĻEZŅOVS