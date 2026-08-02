Nē, gultu vari neklāt! Ja pēc viesnīcas apmeklējuma vēlies iepriecināt uzkopēju, ir viens sīks darbiņš, ko vari promejot 0
Viesnīcā mēs bieži domājam par atpūtu, ērtībām, brokastīm un skaistu numuriņu, taču reti aizdomājamies par cilvēkiem, kuri “aizkadrā” rūpējas, lai šī sajūta vispār būtu iespējama. Uzkopēju darbs viesnīcās nav viegls — tas ir fiziski smags, ļoti ātrs un bieži vien nepamanīts. Numuri jāiztīra noteiktā laikā, jāmaina veļa, jāuzkopj vannasistaba, jāpapildina nepieciešamās lietas un jāpanāk, lai nākamais viesis ienāktu telpā, kas izskatās kā tikko sagatavota tikai viņam.
Daudzi viesi, gribot pateikt paldies, atstāj nelielu dzeramnaudu. Tas, protams, ir jauks žests. Tomēr reizēm rodas jautājums — vai ir vēl kaut kas, ko varam izdarīt, lai uzkopējai reāli atvieglotu darbu?
Dažiem šķiet, ka palīdzēs, ja pirms izrakstīšanās glīti saklās gultu. Tas izskatās pieklājīgi, taču praksē šis žests uzkopējai daudz nepalīdz. Gultasveļa tāpat būs jāmaina, tāpēc saklāta gulta nozīmē, ka viņai tā vispirms atkal jāizjauc.
Daudz praktiskāks risinājums ir pavisam vienkāršs: ja vēlies palīdzēt, vari noņemt izmantoto gultasveļu — palagu, segas pārvalku un spilvendrānas — un salikt to vienā kaudzē. To var nolikt redzamā vietā, piemēram, pie gultas vai uz grīdas blakus tai, lai uzkopējai uzreiz būtu skaidrs, kas jānes mazgāšanai.
Šāds sīkums var ietaupīt vairāk laika nekā glīti saklāta gulta. Uzkopējai nebūs jārauj nost pārvalki, jāmeklē, kuras spilvendrānas izmantotas, un jācīnās ar sakārtotu, bet tāpat maināmu gultasveļu.
Vēl viens labs žests — savākt atkritumus vienuviet, nevis atstāt tos pa visu numuru. Pudeles, papīrus, iepakojumus un citus sīkumus var salikt atkritumu tvertnē vai blakus tai, ja tvertne jau pilna. Tas nenozīmē, ka viesim pašam jāveic uzkopšana, taču elementāra kārtība ievērojami atvieglo darbu cilvēkam, kuram dienā jāapkopj ne viens vien numurs.
Savukārt dvieļus, ja tie izmantoti, parasti labāk atstāt vannasistabā vienā vietā — piemēram, uz grīdas vai vannā. Tas viesnīcās bieži vien ir signāls, ka dvieļi jāmaina.
Protams, nevajag pārspīlēt. Viesim nav jāberž vannasistaba, jāslauka grīda vai jāpārvērš izrakstīšanās par ģenerāltīrīšanu. Taču dažas minūtes cieņpilnas attieksmes var ļoti daudz nozīmēt cilvēkam, kurš pēc tam ienāks numurā.