“Sākumā nesapratu, kāpēc viņa tik jocīgi brauc.” Kādas “Rīgas satiksmes” šoferes rīcība aizkustina iedzīvotājus 6
Ikdienas steigā uz Rīgas ielām netrūkst situāciju, kas liek dusmoties par sastrēgumiem, kavēšanos vai citu satiksmes dalībnieku rīcību. Tomēr reizēm pietiek ar pavisam nelielu un cilvēcīgu žestu, lai ierastais vakara brauciens paliktu atmiņā. Tieši šādu brīdi piedzīvojusi kāda rīdziniece, kura sociālajos tīklos izteikusi īpašu pateicību 22. trolejbusa vadītājai.
Sieviete stāsta, ka vakarā braukusi virzienā no Pļavniekiem uz Rīgas centru. Ap plkst. 22.15 netālu no Lienes ielas pieturas viņas uzmanību piesaistījusi priekšā braucošā 22. maršruta trolejbusa neierastā rīcība. Proti, transportlīdzekļa vadītāja pēkšņi samazinājusi ātrumu un sākusi braukt ar līkumu.
Sākotnēji sieviete nav sapratusi, kādēļ trolejbuss tā rīkojas. Pēc mirkļa iemesls kļuvis skaidrs, ka uz brauktuves atradies ezītis, kuru vadītāja uzmanīgi apbraukusi.
Viņa vēlējusies iemūžināt arī pašu trolejbusu, taču vakara steigā uzņemtā fotogrāfija sanākusi izplūdusi un transportlīdzekļa numuru nav izdevies saskatīt.
Sirsnīgais stāsts nepalika nepamanīts arī “Rīgas satiksmei”, kas komentārā apliecināja, ka pateicība tiks nodota darbiniecei.
“Mums ir patiess prieks, ka ezīša ceļš turpinājās un tas nonāca mājās pie savējiem, pateicoties mūsu kolēģa uzmanībai un vērībai. Ezīšiem nudien jābūt uzmanīgākiem! Sirsnīgs paldies par jūsu jaukajiem vārdiem! Noteikti nodosim tos kolēģim un šādas atsauksmes vienmēr iedvesmo un iepriecina. Paldies!” teikts uzņēmuma atbildē.
Notikušais izpelnījies arī citu sociālo tīklu lietotāju atzinību. “Laba dvēsele!” raksta kāda komentētāja, bet cits piebilst: “Vairāk šādu šoferu!”
Vēl kāda sieviete priecājas, ka joprojām sastopami cilvēki, kuriem rūp arī šķietami mazākie satiksmes dalībnieki: “Prieks, ka vēl ir šādi cilvēki. Dažam pat cilvēks nav šķērslis, kur nu vēl dzīvnieks.”
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