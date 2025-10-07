VIDEO. Ne jau pediatri – daži ārsti pie mums pelna vairāk nekā Eiropā, 41 000 eiro ik mēnesi 15
Latvijas veselības aprūpes sistēma ir viena no vismazāk finansētajām Eiropas Savienībā un OECD. Tas ir fakts. Rezultātā mediķu pieejamība ir slikta, trūkst līdzekļu pakalpojumiem, rindas uz tiem ir milzīgas, mēs daudzās jomās atpaliekam modernu ārstniecības metožu ieviešanā, šo tēmu plašāk apskata vietnē Puaro.lv.
Zemā atalgojuma dēļ sistēmā trūkst 3000-4000 medicīnas māsu un viņu palīgu, kas ievērojami ietekmē aprūpes kvalitāti slimnīcās, raksta Puaro.lv. Vienlaikus dažu specialitāšu ārsti, piemēram, radiologi, saņem desmitiem tūkstošu lielas algas gan valsts, gan privātajā sektorā. Piemēram, vislielāko algu Latvijas medicīnā saņem kāds radiologs, kura alga 2024. gadā bija 41 000 eiro mēnesī. Gadā kopā tas ir 490 419,53 eiro.
Lielāko algu saraksts medicīnā rada virkni jautājumu – kāpēc Latvijā ir izveidojusies sistēma, ka dažu specialitāšu ārsti saņem pat divreiz vairāk nekā viņi saņemtu, piemēram, Vācijā un lielākajā daļā Eiropas? Kā tas iespējams situācijā, ka medmāsām, kuru trūkums ir katastrofāls, slimnīcas vēl aizvien piedāvā nekonkurētspējīgas algas? Kāpēc daži ārsti saņem vairāk nekā viņu Eiropas kolēģi, bet lielo algu ārstu sarakstā nav neviena, piemēram, pediatra un neirologa, loģisku jautājumu uzdod vietne Puaro.lv?
Portālam ir dažas versijas par šīm tēmām, tāpat ir arī apmēram skaidrs atbildīgo loks, par ko portāls sola runāt turpmāk, piedāvājot aplūkot VID datus par top 300 lielākajām algām Latvijā 2024. gadā ārstniecības personām.