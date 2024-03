Ilustratīvs foto. Foto: PN/ SCANPIX/ LETA

Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Šķiet, ka vīrieši ir bezbailīgākie radījumi uz planētas. Tieši viņi ir mūsu aizstāvji un atbalsts. Bet, izrādās, pat visdrosmīgākie stiprā dzimuma pārstāvji no kaut kā baidās. Virkne šo baiļu saistītas ar viņu intīmās dzīves sfēru. No kā tad mūsu bruņinieki baidās?

Bailes zaudēt erekciju

Kad vīrietis pirmo reizi nokļūst gultā ar sievieti, tas viņam, tāpat kā sievietei, ir milzīgs stress. Pirmkārt, viņš baidās no fizioloģiskā komponenta – vai viss kārtībā ar erekciju? Vai “vīrieša spēks” nepazudīs visnepiemērotākajā brīdī? Turklāt, pirmajā reizē vīrietis var būt pārāk satraucies vai uzbudinājies, tāpēc līdzīgas nepatikšanas mēdz notikt pat tad, ja kopumā tādas problēmas nav.

Ja saskaries ar šo situāciju, nekādā gadījumā nepārmet vīrietim un neizsmej viņu. Visticamāk otrais mēģinājums būs daudz veiksmīgāks.

Bailes par izmēru

Daudzi vīrieši baidās, ka sievieti neapmierinās viņu lepnuma izmērs. Turklāt vairumā gadījumu tādām bažām nav pamata. Vīrietim ir ļoti svarīgi zināt, ka tieši viņš ir skaistākā, lielākā un “dzīvotspējīgākā” orgāna īpašnieks, taču tajā pašā laikā viņš pastāvīgi par to šaubās.

Patiešām gadās, ka dažus stiprā dzimuma pārstāvjus daba šajā lietā ir nedaudz apdalījusi, bet citus apveltījusi tik ļoti, ka viņiem ir praktiski neiespējami mīlēties pilnvērtīgi.

Jebkurā gadījumā jāatceras – lai gūtu baudu, sievietei pietiek ar apmēram 12 cm garu locekli. Un lielākā daļa vīriešu prot sniegt baudu sievietei citos veidos.

Lai novērstu vīrieša bailes, esi delikāta. Pat ja neesi ļoti apmierināta ar to, ko daba piešķīrusi tavam mīļotajam, mēģini neiedragāt viņa pašcieņu, bet vienkārši izvēlieties labāko variantu mīlas rotaļām.

Bailes sagādāt sievietei vilšanos

Vīrietis izjūt milzīgu atbildību – sagādāt mīļotajai baudu, lai viņa vēlētos atkal nonākt ar viņu gultā! Bailes, ka viņš sagādās sievietei vilšanos vai izdarīs kaut ko nepareizi, neļauj viņam pilnībā atslābināties un ļauties kaislības viļņiem.

Protams, ja pāris tikai sāk veidot intīmas attiecības, ir ļoti grūti iepriekš sagatavoties un izveidot “rīcības plānu”. Bauda ir ļoti individuāls jēdziens, un, lai “tuvotos viens otram”, ir jāpaiet noteiktam iepazīšanās periodam. Tāpēc pirmajā reizē negaidi no vīrieša kaut ko pārāk satriecošu. Galvenais ir savstarpējā piesaiste un iespēja atvērties viens otram.

Bailes no seksa ar nepilngadīgo

Mūsdienīgie bērni aug ļoti strauji, un bieži meitenes, kas ir desmit gadus jaunākas par vīrieti, izskatās gandrīz vecākas par viņu. Tas ir iemesls, kāpēc vīrieši var baidīties kļūt par ļaunprātīgiem pavedinātājiem, it īpaši, ja tu izskaties ļoti pievilcīgi, kopti un tālu no sava bioloģiskā vecuma.

Tāpēc nevilcinies patiesi atbildēt uz jautājumu par tavu vecumu. Protams, vari nomest pāris gadus, bet palīdzi vīrietis atslābināties, lai gultā jums abiem būtu komfortabli – bez bailēm un pārmetumiem.

Bailes no bīstama seksa

Neskatoties uz to, ka daudzi vīrieši uzstājīgi piedāvā mīlēties bez prezervatīva, tomēr bailes no seksuāli transmisīvajām slimībām un neplānotas kļūšanas par tēvu pastāv. Lai no tā izvairītos, labāk savlaicīgi apspriest kontracepciju, kas piemērota jums abiem un nerada neērtības.

Cita lieta, ja jums ir pastāvīgas attiecības un mērķis – dzimtas turpināšana. Ja jūs vienkārši uzsākat seksuālās attiecības ar jaunu partneri, labāk aprēķināt visus riskus iepriekš. Pozitīvs rezultāts ir atkarīgs arī no jūsu atbildības.

Bailes kļūt par afēristes upuri

Mēs visi zinām, ka daudzas sievietes izmanto gultu kā veidu, lai kaut ko iegūtu no vīrieša: naudu, paaugstinājumu darbā, privilēģijas sabiedrībā. Vīrieši, kuri reiz saskārušies ar līdzīgu situāciju, uzsākot jaunas attiecības, var baidīties, ka atkārtosies līdzīgs stāsts. Tāpēc iespējamais sekss neizraisa tādas emocijas, kādas vajadzētu, gluži pretēji, biedē un atgrūž.

Ja jūsu jūtas patiešām ir patiesas un abpusējas, tad drīz šādas bailes zudīs. Vissvarīgākais – liec vīrietim noticēt, ka mīli viņu “tāpat vien”, un tev nav nodoma izmantot viņu savā afērā.

