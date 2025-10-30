Ne tikai tulpes: šīs septiņas sīpolpuķes ir vērts iestādīt tieši oktobrī 0
Eksperti norāda, ka dārzniekiem visas pavasara sīpolpuķes jāstāda pirms pirmajām salnām oktobrī. Stādīšana tieši tagad nodrošinās sīpoliem nepieciešamo aukstuma periodu un sagatavos tos spēcīgai sakņošanai un krāšņai ziedēšanai.
Krokusi
Krokusi ir vieni no pirmajiem pavasara ziediem. Tie izskatās īpaši iespaidīgi, ja tiek stādīti grupās. Krokusi jāstāda 7–10 centimetru dziļumā, tuvu cits citam, un tos var audzēt arī podos. Kā norāda eksperte, krokusi vislabāk aug reģionos, kuros novērojamas salnainas ziemas. Siltākos apgabalos sīpolus pirms stādīšanas ir pat ieteicams 2–3 mēnešus paturēt ledusskapī.
Narcises
Narcises ir vēl viens spilgts pavasara akcents. Tās parasti aug vienā vietā daudzus gadus un neprasa ikgadēju pārstādīšanu. Eksperti iesaka narcises stādīt dobes aizmugurē – tā vēlāk augošie augi pavasara beigās nosedz izbalējušās narcišu lapas. Lieliski papildinājumi narcisēm ir dekoratīvie sīpoli un agrie īrisi.
Dekoratīvie sīpoli, īpaši āliji, ir ļoti pievilcīgi un iecienīti gan bitēm, gan tauriņiem. Tos stāda oktobrī, dziļumā, kas ir divas līdz trīs reizes lielāks par paša sīpola augstumu.