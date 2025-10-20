Kā vienreiz un uz visiem laikiem pārtraukt ēst saldumus: ārste atklāj cukura “slazda” bīstamību 0
Saldumi un cukuroti našķi daudziem šķiet nekaitīgs un pat nepieciešams ikdienas prieks, taču ārsti brīdina – cukurs var ietekmēt cilvēka smadzenes tāpat kā vielas, kas izraisa atkarību. Kā norāda dietoloģe un uztura speciāliste Britānija Poulsone, pazīmes, kas liecina, ka esi nonācis cukura slazdā, var būt dažādas, taču visbiežāk cilvēki izjūt spēcīgu tieksmi pēc saldumiem un tos ēd pat tad, kad nemaz nav izsalkuši.
Nereti tas noved pie pārēšanās ar saldu ēdienu, kas savukārt rada noguruma sajūtu vai vēdera uzpūšanos. Garastāvoklis kļūst svārstīgs, biežāk parādās aizkaitināmība, trauksme vai nomākts noskaņojums, un saldumi tiek izmantoti kā līdzeklis negatīvo emociju apēšanai. Daudzi sāk slēpt to, ka ēduši saldumus, un pieliek milzu pūles, lai tikai tos iegūtu.
Kāpēc veidojas šī atkarība, zinātnieki vēl līdz galam nav noskaidrojuši, taču ir vairāki iespējamie skaidrojumi. Viens no tiem saistīts ar noteiktu vielu līdzsvaru organismā – piemēram, serotonīna un no tā veidojošās aminoskābes triptofāna disbalanss var veicināt tieksmi pēc cukura. Tāpat pie vainas var būt arī atsevišķi medikamenti, kas stimulē apetīti vai ietekmē cukura līmeni asinīs.
Daudzi cilvēki pie saldumiem pierod kā pie ikdienas ieraduma, piemēram, vienmēr apēdot kaut ko saldu pēc galvenās maltītes. Arī nepietiekama ēšana var radīt izsalkuma sajūtu un vēlmi pēc saldumiem. Liela nozīme ir stresam un emocijām – tie ir bieži cukura tieksmes izraisītāji, gluži tāpat kā slikts miegs, kas palielina vēlmi pēc pārstrādātiem produktiem un saldumiem.
Šāda atkarība no cukura nav nekaitīga – tā var novest pie svara pieauguma, zobu bojājumiem, iekaisumiem, insulīna rezistences un 2. tipa diabēta attīstības. Tāpat palielinās sirds slimību un depresijas risks. Tāpēc, ja saldumus ēst vairs nevarat pārtraukt un tas notiek vairākas reizes dienā, ir vērts sākt ar mazām, bet efektīvām izmaiņām.
Ārste iesaka dzert vairāk ūdens, jo pietiekams šķidruma daudzums palīdz gan gremošanai, gan rada sāta sajūtu. Ļoti svarīgi ir arī uzturā iekļaut vairāk šķiedrvielu un olbaltumvielu – tie palīdz ilgāk justies paēdušiem un stabilizē cukura līmeni asinīs. Ne mazāk būtiski ir veselīgie tauki, kas atrodami treknās zivīs un riekstos – tie tiek sagremoti lēnāk, novēršot cukura līmeņa straujas svārstības un mazinot tieksmi pēc saldumiem.
Svarīgs solis ir arī miega sakārtošana, jo nepietiekams miegs palielina grelīna hormona līmeni, kas veicina izsalkumu, vienlaikus samazinot leptīna – olbaltumviela, hormons, kas ietekmē ķermeņa svaru, regulē vielmaiņu un reproduktīvās funkcijas – daudzumu. Turklāt miega trūkums samazina organisma jutību pret insulīnu. Regulāras fiziskās aktivitātes ir vēl viens efektīvs veids, kā mazināt stresu un veicināt laimes hormonu izdalīšanos. Tāpat ieteicams izvairīties no saldinātiem dzērieniem, kas ir vieglākais veids, kā samazināt cukura patēriņu un izvairīties no tukšām kalorijām – labāk dzert ūdeni vai nesaldinātus dzērienus.