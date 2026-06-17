FOTO. Kurzemes iedzīvotāji debesīs pamanījuši neparastu skatu: meteorologs skaidro, kas tas ir 0
Šodien, 17. jūnijā, vairākās vietās Kurzemes ziemeļu daļā, tostarp Rojā, bija novērojams rets halo paveids. Par to sociālajā tīklā “Facebook” informēja meteorologs Toms Bricis, publicējot arī fotogrāfijas, kurās redzams neparasts halo veids ap Sauli.
Kā skaidro Bricis, debesīs bija redzams ne tikai tradicionālais un salīdzinoši bieži novērojamais varavīkšņainais gaismas aplis ap Sauli, bet arī tā dēvētais parhēlija aplis, kas šķērso Saules centru.
Šī optiskā parādība veidojas, saules gaismai mijiedarbojoties ar ledus kristāliem augstu atmosfērā esošajos mākoņos. Gaisma ledus kristālos tiek lauzta un atstarota, radot dažādas formas un krāsu efektus, kas debesīs izskatās kā apļi, loki vai gaismas joslas.
Meteorologs norāda, ka halo veids ir atkarīgs no ledus kristālu formas. Konkrētajā gadījumā parhēlija apli veidojuši pret zemi vertikāli vērsti sešstūraini jeb heksagonāli kristāli.
Fotogrāfijās redzami vairāki gaismas apļi, kas veido neparastu rakstu ap Sauli. Šādas parādības Latvijā nav ikdiena, tādēļ tās piesaista gan meteorologu, gan dabas vērotāju uzmanību.
Halo ir viena no iespaidīgākajām atmosfēras optiskajām parādībām, un, lai gan dažādi tā veidi tiek novēroti samērā regulāri, parhēlija apļa parādīšanās kopā ar izteiktu halo apli ir retāka un īpaši pamanāma debesu vērotājiem.