Foto: Liene Lismente

FOTO. Kurzemes iedzīvotāji debesīs pamanījuši neparastu skatu: meteorologs skaidro, kas tas ir 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:42, 17. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Šodien, 17. jūnijā, vairākās vietās Kurzemes ziemeļu daļā, tostarp Rojā, bija novērojams rets halo paveids. Par to sociālajā tīklā “Facebook” informēja meteorologs Toms Bricis, publicējot arī fotogrāfijas, kurās redzams neparasts halo veids ap Sauli.

“Pēdējais piliens var darboties kā detonators.” Eiropas izlūkdienesti saskata nopietnus draudus Krievijas ekonomikai 87
Kokteilis
Tas pierāda, ka Visums tevi dzird: 7 zīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
“To uztveru pilnīgi traģiski!” Pēc operācijas Jūlijs Krūmiņš piedzīvojis negaidītas pārmaiņas
Lasīt citas ziņas

Kā skaidro Bricis, debesīs bija redzams ne tikai tradicionālais un salīdzinoši bieži novērojamais varavīkšņainais gaismas aplis ap Sauli, bet arī tā dēvētais parhēlija aplis, kas šķērso Saules centru.

Šī optiskā parādība veidojas, saules gaismai mijiedarbojoties ar ledus kristāliem augstu atmosfērā esošajos mākoņos. Gaisma ledus kristālos tiek lauzta un atstarota, radot dažādas formas un krāsu efektus, kas debesīs izskatās kā apļi, loki vai gaismas joslas.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Šīs dienas bija briesmīgas…” Sieva desmit reizes brauca uz Latviju meklēt vīru, līdz pienāca traģiskā vēsts
Dārzs
Ir svarīgi ogas noraut pareizi! Ieteikumi zemeņu ražas novākšanā
Beidzot pirmie tankkuģi atkal šķērso Hormuza šaurumu pēc ASV un Irānas vienošanās

Meteorologs norāda, ka halo veids ir atkarīgs no ledus kristālu formas. Konkrētajā gadījumā parhēlija apli veidojuši pret zemi vertikāli vērsti sešstūraini jeb heksagonāli kristāli.

Fotogrāfijās redzami vairāki gaismas apļi, kas veido neparastu rakstu ap Sauli. Šādas parādības Latvijā nav ikdiena, tādēļ tās piesaista gan meteorologu, gan dabas vērotāju uzmanību.

Halo ir viena no iespaidīgākajām atmosfēras optiskajām parādībām, un, lai gan dažādi tā veidi tiek novēroti samērā regulāri, parhēlija apļa parādīšanās kopā ar izteiktu halo apli ir retāka un īpaši pamanāma debesu vērotājiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Pasaulei tas jāuztver kā steidzams brīdinājums.” Pieaug bažas par spēcīgas dabas parādības “El Ninjo” tuvošanos
RAKSTA REDAKTORS
“Jau šobrīd sastopamies ar 30-40 gadus veciem pieaugušajiem, kas nezina, kad sēt redīsus” – dabaszinību skolas programmā ir acīmredzamas nepilnības
Zinātnieki meklē veselīgus cilvēkus, kuri būtu gatavi mēnesi dzīvot Alpos bez maksas. Kur ir āķis?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.