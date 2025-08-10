#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Gaileņu trakums 2025

Nedēļa sāksies ar siltumu: bet ar ko tā turpināsies? 0

LETA
16:38, 10. augusts 2025
Ziņas Dabā

Nedēļa sāksies ar siltumu un īslaicīgu lietu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Reklāma
Reklāma
“Iespējams, šo karu neuzvarēsim…” Lukašenko intervijā dod mājienus par karu ar Baltijas valstīm un Poliju
Kokteilis
Astrologi nosauc vienu lietu, par ko katras zodiaka zīmes pārstāvji nekad neatvainosies
Krīze Krievijā saasinās: izlūkdienests brīdina — Putinu gaida vēl viens sāpīgs trieciens
Lasīt citas ziņas

Naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, un dažviet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi uzlīs. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11…+15 grādiem, piekrastes rajonos būs par pāris grādiem siltāks.

Galvaspilsētā naktī brīžiem debesis skaidrosies un nakts sākumā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaiss atdzisīs līdz +14…+16 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Šodien ir tieši nedēļa kopš lielā notikuma” – Aija Andrejeva dalās laimē ar visu Latviju
Venss atklāj, kā ASV plāno izbeigt karu Ukrainā: neapmierinātas būs abas puses
Kokteilis
“Pateicu, ko par viņu domāju!” Lieckalniņa atbild uz Krūmiņa publisko uzbrukumu un skandalozo video

Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām īslaicīgi uzlīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz +20…+24 grādiem.

Rīgā laiks būs daļēji mākoņains un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Daudzviet nedēļa noslēgsies ar kārtīgu… lietu
FOTO. Gailenēm pilnas vannas, spaiņi, mašīnas, ledusskapji! Tāds gaileņu gads Latvijā sen nav pieredzēts
VIDEO. Novērots unikāls gadījums tepat Latvijā! Klinšu ērglis lidojumā nomedī meža caunu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.