Nedēļa sāksies ar siltumu: bet ar ko tā turpināsies? 0
Nedēļa sāksies ar siltumu un īslaicīgu lietu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, un dažviet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi uzlīs. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11…+15 grādiem, piekrastes rajonos būs par pāris grādiem siltāks.
Galvaspilsētā naktī brīžiem debesis skaidrosies un nakts sākumā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaiss atdzisīs līdz +14…+16 grādiem.
Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām īslaicīgi uzlīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz +20…+24 grādiem.
Rīgā laiks būs daļēji mākoņains un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.