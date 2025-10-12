“Krievi mācās no savām kļūdām!” Rietumu analītiķi brīdina par Krievijas spēju pielāgoties mainīgajiem kara apstākļiem 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš komentē Rietumu militāro analītiķu vērtējumu par Krievijas bruņoto spēku attīstību, jaunajām taktikām un apbrīnojamām spējām pielāgoties mainīgajiem kara apstākļiem.
Rietumu militārie analītiķi norāda, ka frontē būtisku pavērsienu nav, taču ir daudz un dažādi vērtējumi par Krievijas spēju pielāgoties. Maskava pēdējos divos gados ir iemācījusies ātri reaģēt uz neveiksmēm un uzlabot savu taktiku. Tam piekrīt arī NBS majors Jānis Slaidiņš, uzsverot, ka krievi patiešām mācās no savām kļūdām, lai gan problēmas komandvadībā joprojām saglabājas.
Kara sākumā daudzi Rietumu novērotāji maldīgi uzskatīja, ka Krievija ātri gūs uzvaru, taču tā cieta smagus zaudējumus. Vēlāk izskanēja prognozes par Krievijas sabrukumu, taču arī šoreiz Maskava spēja atgūties un atsākt virzību uz priekšu.
Galvenais pavērsiens noticis pēc 2022. gada – Krievijas pavēlniecība sākusi sistemātiski analizēt kaujas pieredzi, ieviest secinājumus struktūrās, attīstīt militāro rūpniecību un stiprināt armijas kaujas spējas.
Pašlaik lielākie panākumi vērojami dronu jomā. Ir uzlabota to izlūkošanas un triecienu efektivitāte, kā arī modernizētas raķetes.
“Ukraiņiem šobrīd ir zināmas problēmas notriekt ballistiskās raķetes, tas nozīmē, ka krievi tur ir spēruši nozīmīgu soli,” skaidro Slaidiņš.
Runā, ka Krievijas armija devusi lielāku iniciatīvu jaunākiem komandieriem, taču Slaidiņš ir piesardzīgs: “Mēs redzam, ka Ukrainā tiek izmantota nestandarta taktika – mazas trieciengrupiņas, komandieris ir aizmugurē un jebkuriem līdzekļiem cenšas sasniegt pavēles mērķi, pat, ja tas nozīmē lielus cilvēku zaudējumus. Izskatās, ka tas šobrīd krieviem ir pilnīgi vienaldzīgi.”
Viņš arī norāda, ka pieaug triecienu intensitāte: Ukrainai būs jārēķinās ar daudz ātrākiem un skaitliski lielākiem dronu uzbrukumiem, kas skars ne tikai militāros objektus, bet arī pilsētas un civiliedzīvotājus. Dronu darbības rādiuss jau pārsniedz 30 kilometrus.
Ziemas iestāšanās neko nemainīs – tehnoloģijas pielāgos
Straujā tehnoloģiju attīstība turpināsies arī ziemā, neraugoties uz to, ka aukstums negatīvi ietekmē bateriju darbību. Slaidiņš ir pārliecināts, ka abas puses – gan ukraiņi, gan krievi – pielāgosies.
“Vienīgais, kas spēj tam visam izsekot līdzi, ir fronte – gan krievi, gan ukraiņi,” viņš uzsver, prognozējot, ka tiks uzlabotas baterijas un arvien biežāk izmantoti kabeļdroni.