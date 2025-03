Foto: Dainis Bušmanis

Nekādā gadījumā never vaļā šo saiti! “Maxima” brīdina par jaunu krāpniecības shēmu Ieteikt







Krāpniecības shēmas internetā izplatās ātrāk nekā dezinformācija, šķiet, ka ik dienas radīts kāds jauns veids, kā viens cilvēks cenšas apmānīt un izvilināt naudu no otra. Šoreiz nežēlastībā kritis tirdzniecības tīkls “Maxima”, kuru vārdā krāpnieki cenšas izvilināt pircēju personīgos datus.

Reklāma Reklāma

“Interneta krāpnieki “Maxima” vārdā izplata maldinošu informāciju. Ja redzi aizdomīgu saiti vai piedāvājumu – nekādā gadījumā never to vaļā un nesniedz savu personīgo informāciju! Ja tev ir aizdomas par akcijas patiesumu, vienmēr pārbaudi to oficiālajā mājaslapā www.maxima.lv, sazinoties ar mums sociālajos tīklos, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot uz informatīvo tālruni 80002020.” veikals uzrunā klientus soctīklos.