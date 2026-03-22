“Neķeras klāt un nogrūž atvilktnē” – Saeimas neizdarības dēļ Latvijas iedzīvotāji finansē Krievijas kara mašīnu 0

20:02, 22. marts 2026
Ir skaidrs, ka Latvija dara daudz, lai pēc iespējas mazāk tiktu saistīta ar agresorvalsti Krieviju, bet vai tas izdodas? To TV24 raidījumā “Ziņu top” spriež Saeimas deputāts (NA), Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisijas vadītājs Edvīns Šnore.

Tramps paziņo, ka Irāna ir sabrukusi, un nosauc jaunu ASV lielāko ienaidnieku
Atklājas jauni fakti par traģisko avāriju Madonā – bojāgājušie pieļāvuši būtisku pārkāpumu 138
Melnā svītra aiz muguras! Pēc 23. marta trim zodiaka zīmēm viss sāks sakārtoties
Šnore atzīst, ka pagaidām neredz nekādas reālas darbības, jo gan pagājušajā gadā, gan arī šogad Juglā darbojas veikals, kas pārdod Krievijas preces.

“Latvijas iedzīvotāji ar savu naudu finansē Krievijas kara mašīnu – pērkot Krievijas preces, nauda aiziet uz Krieviju, un labuma guvēji izrādās arī Krievijas pilsoņi tajā veikalā,” sacīja Šnore.

Meklēja salmonelozi, bet atklāj arī citas infekcijas: kas notiek Rīgas bērnudārzos?
“Dodamies mājās!” Adriana Miglāne paziņo par ģimenes pieaugumu
Bez šī veikala ciems paliks tukšs: Austrumu pierobežas uzņēmēji cer uz ES atbalstu

Viņš arī uzsver, ka situācija ir “pilnīgi nenormāla” un viņam nav skaidrs, kāpēc viss tiek vilkts garumā.

“Priekšlikums – ieviest kara nodokli – ir apritē, taču tam neķeras klāt un tas tiek nogrūsts atvilktnē. Diemžēl tā notiek,” pauž deputāts.

SAISTĪTIE RAKSTI
Latvijas aizsardzības ministrs Sprūds atklāj, kurš ir patiesais ieguvējs no mūsu augstajām degvielas cenām
Slaidiņš: Mēs arī šo Kremļa smirdoņu sajutīsim
Skaidra nauda mājās ir? Artis Pabriks komentē Krievijas potenciālo uzbrukumu Baltijas valstīm
