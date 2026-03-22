"Neķeras klāt un nogrūž atvilktnē" – Saeimas neizdarības dēļ Latvijas iedzīvotāji finansē Krievijas kara mašīnu
Ir skaidrs, ka Latvija dara daudz, lai pēc iespējas mazāk tiktu saistīta ar agresorvalsti Krieviju, bet vai tas izdodas? To TV24 raidījumā “Ziņu top” spriež Saeimas deputāts (NA), Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisijas vadītājs Edvīns Šnore.
Šnore atzīst, ka pagaidām neredz nekādas reālas darbības, jo gan pagājušajā gadā, gan arī šogad Juglā darbojas veikals, kas pārdod Krievijas preces.
“Latvijas iedzīvotāji ar savu naudu finansē Krievijas kara mašīnu – pērkot Krievijas preces, nauda aiziet uz Krieviju, un labuma guvēji izrādās arī Krievijas pilsoņi tajā veikalā,” sacīja Šnore.
Viņš arī uzsver, ka situācija ir “pilnīgi nenormāla” un viņam nav skaidrs, kāpēc viss tiek vilkts garumā.
“Priekšlikums – ieviest kara nodokli – ir apritē, taču tam neķeras klāt un tas tiek nogrūsts atvilktnē. Diemžēl tā notiek,” pauž deputāts.
