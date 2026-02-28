Kara pabeigšanas parametri ir skaidri – mēs ļoti strauji tuvojamies lielam solim, uzskata Rajevs 0

22:54, 28. februāris 2026
Viedokļi

Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” runā par četriem ļoti svarīgiem punktiem.

Rajevs ieskicē četrus kara pabeigšanas parametrus:

1. Krievija nespēj ātri okupēt Ukrainu.
Rajevs uzskata, ka maksimālais, ko krievi līdz gada beigām varētu izdarīt, ir iegūt kontroli pār Donbasu.

2. Ukraina nav spējīga militāri atbrīvot savu teritoriju pat ilgākā perspektīvā.
Šeit Rajevs runā par desmitgažu ilgu stāšanos pretī Krievijai.

3. Rietumi nav gatavi tiešai konfrontācijai ar Krieviju.
Rajevs pauž, ka, diemžēl, viņaprāt, šajā ziņā nekas nemainīsies. Mēs varam darīt visādas politiskas darbības, bet skaidrs ir viens – Rietumi negrib iesaistīties militārā konfliktā ar Krieviju, teic Rajevs.

4. Krievija nespēj uzspiest Rietumiem Ukrainas kapitulāciju.
Rajevs skaidro, ka Krievija nespēj piespiest Ukrainu padoties, kas ir pozitīvi.

Rajevs uzskata, ka visi šie punkti norāda uz to, ka mēs ļoti strauji tuvojamies kara izbeigšanai.

