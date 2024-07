pexels.com/cottonbro studio

Nemazgātā spilvendrānā ir 17 000 reižu vairāk baktēriju nekā uz tualetes poda? Padomi ideālā spilvena izvēlē







Kad lielākā daļa no mums domā par to, kā tikt pie laba nakts miega, mēs ņemam vērā tādas lietas kā matrača stingrība, cik vēsa vai tumša ir mūsu istaba un cikos mēs ejam gulēt. Viens faktors, kuru bieži vien vispār aizmirst – spilvens. Tā ir lieta, kas “kādā brīdī parādījās gultā”.

Ideāla spilvena atrašana ir iespēja cilvēkiem uzlabot miegu, nepērkot jaunu matraci gultu, lampu, bet tas var būt laikietilpīgs un dārgs pasākums. Tālāk sniegtie padomi var palīdzēt, kā izvēlēties tādu spilvenu, uz kura miegs būs kā lācim, par tiem plašāk vēsta izdevums The Times.

Ne par zemu, ne par augstu

Ērtākā gulēšanas pozīcija ir ļoti privāta lieta. Daži cilvēki visērtāk jutīsies guļot uz vēdera, savukārt citi vislabāk gulēs uz sāniem vai muguras. Arī spilvena augstums ir ļoti personisks; vēl nav zinātniskas vienprātības par ideālo spilvena augstumu. Bet labs rādītājs ir tāds augstums, kas aizpilda vietu starp plecu un ausi, jo tas palīdz izlīdzināt kaklu un mugurkaulu.

Ja spilvens ir pārāk biezs, kakls nostiepsies un noslogosies. Ja spilvens nav pietiekami biezs, tas nolieks jūsu kaklu otrādi un arī kakls pa nakti sastiepties.

Atrodiet pareizo stingrību un materiālu

Lielākā daļa cilvēku labāk guļ ar stingrāku spilvenu. Cietie spilveni labāk atbalsta galvu un kaklu nekā mīkstie. Vienkārši uzmanieties no pārāk stingra spilvena, jo tas var izraisīt stīvumu un kakla hipertenziju.

Svarīgs ir arī spilvenu sastāvs. Kādā pētījumā tika salīdzināti pieci dažādi spilvenu veidi: poliesters, putas, kontūrputas ar rievu kaklam, spalvas un latekss (kas ir elastīgs un formējas). Pētījumā tika noskaidrots, vai daži no tiem veicināja dalībnieku pamošanos ar stīvu mugurkaulu, galvassāpēm vai sāpēm rokās. Pētnieki atklāja, ka spalvu spilveni darbojas vissliktāk, bet lateksa spilveni – vislabāk.

Lateksa spilvenu papildu priekšrocība ir tā, ka tie aizsargā pret putekļu ērcītēm. Daži materiāli, piemēram, zosu dūnas, ir poraini, un tāpēc tie, visticamāk, labāk patīk putekļu ērcītēm nekā lateksa spilveni.

Mainiet spilvenus un regulāri mazgājiet spilvendrānas

Ja pamostaties ar aizliktu degunu, tas varētu būt saistīts ar alerģiju no spilvena. Pētījums atklāj, ka 10% no divus gadus veca spilvena svara ir putekļu ērcītes un to ekskrementi. Spilvenos ir arī atmirusī āda, pelējums un blaugznas.

Hipoalerģiski pārvalki var būt noderīgi, ja esat īpaši pakļauts alerģijām. Spilvendrānas vajadzētu arī mazgāt vismaz reizi nedēļā. Spilvendrānas, kas nebija mazgātas nedēļu, satur 17 000 reižu vairāk baktēriju nekā tualetes brille. Šīs baktērijas ir visur – siekalas, kas naktī iztek, kosmētika, sviedri.

Centieties atvēsināties

Ja jūsu galva miega laikā pārāk sakarst, nervu sistēma var tikt aktivizēta. Tas var neļaut sasniegt dziļā miega fāzi, kas ir būtiska veselībai. Izmantojot spilvenu ar atvēsinošu efektu, jūs varat labāk gulēt, īpaši, ja jums ir nosliece uz svīšanu naktī.

Ja meklējat spilvendrānu, kas uzturēs vēsumu, izvairieties no sintētiskiem materiāliem, piemēram, poliestera, jo tas var saglabāt siltumu. Tā vietā izvēlieties spilvendrānas, kas izgatavotas no dabīgiem audumiem, piemēram, kokvilnas, zīda un bambusa.

Spilveni nav paredzēti tikai jūsu galvai

Kad jūs iztēlojaties perfektu spilvenu, ir svarīgi domāt ne tikai par spilveniem zem galvas. Piemēram, grūtniecēm ir noderīgi spilveni, kas atbalsta viņu vēderu vai kājas. Cilvēki ar muguras sāpēm var gūt labumu arī no atbalsta spilvenu izmantošanas. Cilvēkiem ar muguras sāpēm, kas guļ uz muguras, vajadzētu likt spilvenu zem ceļgaliem, jo ​​tas var samazināt mugurkaula jostas daļas slodzi. Cilvēkiem ar muguras sāpēm, kas guļ uz sāniem, starp augšstilbiem jāieliek spilvens, jo tas var samazināt sēžas nerva slodzi.

Krākšana un spilvena augstums

Lielākajai daļai cilvēku vajadzētu gulēt tikai ar vienu nevis diviem spilveniem. Bet šim noteikumam ir izņēmumi. Piemēram, nedaudz paaugstināta gulēšana var palīdzēt grūtniecēm, kas cīnās ar elpas trūkumu un grēmām. Krākšana var mazināties, ja izmantojat spilvenu, kas ir nedaudz augstāks.

Krākšana bieži liecina par obstruktīvu miega apnoja, stāvokli, kurā elpceļi tiek bloķēti un mūsu elpošana apstājas. Miega apnoja jāārstē ar CPAP aparātu. Tagad uzņēmumi ražo spilvenus, kuros var ievietot CPAP iekārtas. Neatkarīgi no tā, kāpēc jūs krācat, gulēšana ar vairāk=iem spilveniem vai nedaudz augstāku spilvenu var palīdzēt atvērt elpceļus un samazināt krākšanu.