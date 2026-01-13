“Ukraiņi reāli cieš” – Āboliņš atklāj skarbo realitāti, kas patiesībā notiek Ukrainā 0

17:27, 13. janvāris 2026
Ukrainas skarbo realitāti TV24 raidījumā “Preses klubs” atklāj Ivars Āboliņš, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs.

Āboliņš skaidro, ka pirms pusotra mēneša bijis Ukrainā un pārliecinājies, cik kritiska tur ir situācija. Viņš norāda, ka mums Latvijā ir grūti saprast, kā tas ir dzīvot bez elektrības un apkures.

“Ukraiņi reāli cieš, un tas, ka sākam pagurt un pierast, ir pats bīstamākais,” piebilst Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs.

Plašāk skaties video!

