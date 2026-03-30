Netālu no Trampa lidmašīnas pamanīts aizdomīgs drons – gaisā pacelti helikopteri 0

8:45, 30. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Svētdien, 29. martā, netālu no ASV prezidenta Donalda Trampa lidmašīnas pamanīts nezināmas izcelsmes bezpilota lidaparāts, vēsta “Unian”, atsaucoties uz žurnālista Nika Sortora ierakstu sociālajos tīklos.

Viņš norādījis, ka incidents noticis Vestpalmbīčas lidostā, kur drošības dienesti nekavējoties reaģējuši un gaisā pacēluši helikopterus, lai meklētu un identificētu dronu.

“Uz Vestpalmbīču nosūtīti helikopteri, lai izmeklētu drona ielaušanās indicentu netālu no prezidenta “Air Force One” lidmašīnas,” raksta žurnālists.

Jāatgādina, ka “Air Force One” ir oficiālais ASV prezidenta lidaparāts, un jebkāds apdraudējums tā tuvumā tiek uztverts ļoti nopietni. Drošības apsvērumu dēļ lidostā uz laiku tika ierobežota lidmašīnu pacelšanās un nosēšanās, kamēr turpinājās drona meklēšana.

Sortors savā ierakstā uzsvēra arī bažas par Trampa drošību. “Lūdzieties katru dienu par 47. drošību,” viņš rakstīja, ar to domājot pašreizējo ASV prezidentu Donaldu Trampu.

Šis incidents aktualizējis jautājumus par drošību, ņemot vērā arī iepriekšējos gadījumus. Iepriekš ziņots, ka šī gada sākumā bruņots vīrietis bija iekļuvis Trampa rezidences “Mar-a-Lago” Floridā teritorijā, kur viņu nošāva apsardze. Toreiz ne Tramps, ne viņa ģimenes locekļi rezidencē neatradās.

Tāpat atgādinām par 2024. gadā notikušo incidnetu, Tramps vēl bija prezidenta amata kandidāts. Toreiz viņa apsardze golfa laukuma tuvumā pamanīja no krūmiem izspraucamies ieroci. Kad apsargi atklāja uguni, kāds vīrietis izskrēja no krūmiem, iekāpa melnā Nissan automašīnā un aizbrauca, taču vēlāk viņš tika aizturēts. Notikuma vietā tika atrasts automāts ar optisko tēmekli, mugursomas un kamera.

