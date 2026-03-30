"Tas varētu notikt drīzumā," Donalds Tramps ziņo par būtiskām pārmaiņām Teherānā

LETA
8:16, 30. marts 2026
ASV un Izraēlas karā pret Irānu ir panākts, ka Teherānā notikusi režīma maiņa, un drīzumā varētu tikt panākta vienošanās ar Irānu, svētdien sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.

“Režīma maiņa jau ir notikusi,” Tramps sacīja žurnālistiem lidmašīnā “Air Force One”.

“Mums ir darīšana ar citiem cilvēkiem, ar kuriem līdz šim nav bijusi darīšana. Tā ir pavisam cita cilvēku grupa. Tāpēc es to uzskatu par režīma maiņu,” klāstīja ASV prezidents.

Vaicāts, vai šonedēļ varētu tikt panākta vienošanās ar Irānu, Tramps sacīja: “Es redzu vienošanos ar Irānu. Tas varētu notikt drīzumā.”

Tostarp Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pauda, ka Vašingtona izmanto runas par dialogu kā aizsegu sauszemes operācijas gatavošanai.

“Irānas ienaidnieks publiski sūta vēstījumus par sarunām un dialogu, bet slepus plāno sauszemes uzbrukumu,” paziņojumā, ko izplatījusi oficiālā ziņu aģentūra IRNA, pauda spīkers.

“Mūsu vīri gaida amerikāņu karavīru ierašanos, lai tos aizdedzinātu un reizi par visām reizēm sodītu viņu reģionālos sabiedrotos,” norādīja Galibafs.

Diplomātiskajā jomā Pakistāna, kas darbojas kā starpnieks starp Vašingtonu un Teherānu, nule Islamabadā uzņēmusi Saūda Arābijas, Turcijas un Ēģiptes ārlietu ministrus, lai apspriestu krīzi.

Diplomāti apsprieduši, kā “drīzumā un neatgriezeniski izbeigt karu”, svētdien sacīja Pakistānas ārlietu ministrs Išaks Dars.

Irāna un ASV ir paudušas “uzticību Pakistānai sekmēt sarunas”, sacīja ministrs, norādot, ka ir runājis ar Ķīnas kolēģi Vanu Ji, kā arī ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu un citiem ārlietu ministriem, kas arī atbalstījuši šo ideju.

