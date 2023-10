Rekonstruētais robežkontroles punkts “Vientuļi”, kurā ir izbūvētas piecas kontroles joslas katrā virzienā. Foto. LETA © Zane Bitere

Ukrainas pilsoņi no visas ES turpmāk Krievijā varēs tikt caur Šeremetjevo lidostu un ES mazāko robežpunktu "Vientuļi"







Krievija ierobežojusi Ukrainas pilsoņu ieceļošanu valstī no Eiropas Savienības (ES) līdz divām robežšķērsošanas vietām, tikai vienai no tām esot uz sauszemes, aģentūra LETA noskaidroja ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (JV) birojā.

Trešdien Krievija informējusi Ārlietu ministriju, ka tā ierobežo Ukrainas pasu turētāju ieceļošanu Krievijā no trešajām valstīm tikai līdz divām robežšķērsošanas vietām.

No 16.oktobra visi Ukrainas pasu turētāji, kas vecāki par 14 gadiem, drīkstēs ieceļot Krievijā no trešām valstīm tikai divās robežšķērsošanas vietās – Šeremetjevo lidostā, kas atrodas Maskavā, un mazākajā robežkontroles punktā uz Latvijas-Krievijas robežas – Vientuļos.

Kariņš akcentē, ka Krievija turpina savu taktiku, cenšoties šķelt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kam ir robeža ar Krieviju. “Šāda rīcība lemta neveiksmei,” solīja politiķis, uzsverot, ka Latvija saskaņos vienotu nostāju ar ES un NATO partneriem un attiecīgi rīkosies.

Krievijai Eiropā ir sauszemes robeža ar Latviju, Igauniju, Somiju, Norvēģiju, kā arī Lietuvu Karaļaučos. No Latvijas iebraukt Krievijā līdz šim varēja, izmantojot septiņus robežkontroles punktus. Pa sauszemi Krievijā no Igaunijas tāpat līdz šim varēja ieceļot pa septiņiem robežpunktiem. Iekļūt Krievijā no Somijas var pa vairāk nekā desmit sauszemes robežšķērsošanas punktiem, tikmēr Norvēģijā ir tikai viens šāds robežpunkts.

Vientuļu robežšķērsošanas punkts Latvijā ir mazākais, un pamatā satiksme starp abām valstīm intensīvāk notikusi caur citiem punktiem, piemēram, Terehovu, Grebņevu, Zilupi.

Šāds Krievijas lēmums nozīmē, ka teju 30 robežšķērsošanas punktu vietā, kas līdz šim bija pieejami uz ES ārējās robežas iekļūšanai Krievijā, paliks tikai viens, turklāt mazākais.

Ministra birojā gan pagaidām nevarēja komentēt, vai šāds Krievijas lēmums par tikai divu robežšķērsošanas vietu saglabāšanu nozīmētu arī to, ka Ukrainas pilsoņi Krievijā nedrīkstētu iebraukt arī caur Baltkrieviju un Ukrainu.

Visticamāk, šāds Krievijas lēmums ir atbilde vairāku Eiropas valstu, tostarp Latvijas, solim aizliegt to teritorijās iebraukt transportlīdzekļiem ar Krievijas un Baltkrievijas valsts numurzīmēm.

15.septembrī Somijas varasiestādes bija nolēmušas aizliegt valstī iebraukt automašīnām ar Krievijas numurzīmēm, kā rezultātā ar auto no Krievijas ar šīs valsts numurzīmēm ES iebraukt vairs nevar.

Eiropas Komisija 8.septembrī publicēja skaidrojumus par importu un preču ievešanu no Krievijas. Tajos teikts, ka ir aizliegts ievest personīgās automašīnas un personīgās mantas. Vēlāk Eiropas Komisija paziņoja, ka šim sarakstam ir konsultatīvs raksturs un ES valstīm individuāli jāizlemj, vai noteikt aizliegumus.