20:43, 13. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Sirsnīga un atklāta saruna ar uzņēmēju, SIA Evelatus dibinātāju Valteru Ģērmani, kura uzņēmums no 4 m² liela telefonu remonta stenda izaudzis līdz 28 veikaliem visā pasaulē, tajā skaitā Ķīnā, ar 100+ darbiniekiem un vairāk nekā 25 miljonu EUR apgrozījumu gadā.

Runājam par grūto bērnību, motivāciju, biznesa kļūdām un panākumu cenu. Valters dalās ar to, kā no nulles uzbūvēt zīmolu, kas pārstāv kvalitāti, kās pārdod tūkstošiem preču dienā, par reālo biznesa sākšanas pusi bez zināšanām.

“3 svarīgākās lietas dzīvē ir saprast, kas es esmu, ar ko es esmu un uz kurieni es eju”, saka Valters par pagrieziena punktu dzīvē.

BlackBox šovu vada divi Latvijas uzņēmēji – Niks Jansons un Matīss Ansviesulis.

Niks Jansons ir uzņēmējs, kurš palīdz ieviest mārketinga un pārdošanas sistēmas, lai paredzami iegūtu vairāk darījumus. Nodrošinām pakalpojumu, kā arī pārdošanas CRM sistēmu (Sharpify).

Matīss Ansviesulis ir uzņēmējs, kurš ir izveidojis un attīstījis uzņēmumus 15 valstīs ar vairāk nekā 200 miljonu eiro gada apgrozījumu (Avafin, Esketit, Money.jo, Spandacapital, NewSchool.pro un citi).

