No nākamā gada pieaugs atkritumu apglabāšanas maksa poligonā "Daibe"







Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām dabas resursu nodokļa (DRN) par apglabāšanu likmēm sadzīves atkritumu poligonā “Daibe” ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, paredzot, ka no nākamā gada tajā pieaugs atkritumu apglabāšanas tarifs, aģentūru LETA informēja SPRK.

Salīdzinot ar patlaban spēkā esošo tarifu, kas ir 89,08 eiro par tonnu ar DRN pie šī gada likmes 95 eiro par tonnu, no 1.janvāra tas būs 96,52 eiro par tonnu ar DRN pie jaunās DRN likmes 110 eiro par tonnu.

Savukārt no 1.februāra tarifs poligonā “Daibe” būs 141,75 eiro par tonnu ar DRN pie DRN likmes 110 eiro par tonnu, kas saistīts ar poligona izmaksu kāpumu vienas nešķirotas sadzīves atkritumu tonnas apsaimniekošanai.

“ZAAO” piemērotais tarifs attiecas uz Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, kas sadzīves atkritumu poligonā “Daibe” tiek nogādāti no Valmieras, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes un Valkas novadu pašvaldībām.

SPRK apstiprinātie tarifi ir bez pievienotās vērtības nodokļa.

LETA jau vēstīja, ka, pieaugot valstī noteiktajai DRN likmei, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi no 2024.gada janvāra būs augstāki.

Patlaban DRN likme, ko komersanti piemērojuši sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķinos, ir 95 eiro par tonnu. Atbilstoši šogad decembrī Saeimas apstiprinātajām izmaiņām DRN likumā DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos turpmākajos gados pieaugs – no 2024.gada tie būs 110 eiro par tonnu, no 2025.gada tie būs 120 eiro par tonnu, bet no 2026.gada tie būs 130 eiro par tonnu.

Tāpat ziņots, ka 2022.gadā “ZAAO” koncerns strādāja ar 11,255 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,9% vairāk nekā 2021.gadā, vienlaikus koncerna peļņa saruka 6,6 reizes – līdz 57 098 eiro. Tikmēr pati “ZAAO” pērn strādāja ar 11,072 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,7% vairāk nekā 2021.gadā, bet uzņēmuma peļņa saruka par 39,6% un bija 57 098 eiro.

Kompānija reģistrēta 1998.gadā, un tās pamatkapitāls ir 3 252 078 eiro. “ZAAO” pieder Valmieras novada, Cēsu novada, Limbažu novada, Smiltenes novada, Valkas novada, Saulkrastu novada, Siguldas novada un Balvu novada pašvaldībām. Koncernā ietilpst “ZAAO” un SIA “ZAAO enerģija”.